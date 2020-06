Mit leuchtenden Blüten steht die hohe Pflanze am Wegrand nahe des Hammeltals. Es ist der Rote Fingerhut. Seine vielen glockenförmigen Blüten schauen meistens in die gleiche Richtung. So schön sie auch aussehen, der Fingerhut gehört zu unseren giftigsten Pflanzen. Trotzdem wird er seit Jahrhunderten als Mittel gegen Herzschwäche verwendet. Man muss dabei sehr aufpassen, damit unerwünschte Nebenwirkungen ausbleiben.

Den Fingerhut aus der Nähe zu betrachten, ist natürlich gar nicht gefährlich. Dabei wirst du sogar interessante Entdeckungen machen. Die Blüten bekommen viel Besuch: Hummeln landen auf dem unteren Blütenrand. Diesen Rand nennen Fachleute „Unterlippe“. Von dort krabbelt die Hummel in die aufwärts führende Glockenröhre hinein. Ihr Ziel ist der süße Nektar.

Bestimmt entdeckst du auch die dunkelroten Farbflecken im Innern der Blüte. Sie haben weiße Ränder. Dieses auffällige Muster nennt man „Saftmale“. Sie zeigen den sechsbeinigen Besuchern den richtigen Weg. Auf diese Weise geht der Fingerhut auf Nummer sicher, dass es mit dem Befruchten der Blüten klappt. Das Insekt wird an seinen Körperhärchen mit Blütenstaub eingepudert. Die Pollenkörnchen nimmt es dann zur nächsten Blüte mit und befruchtet sie.

Du kannst dir vielleicht denken, warum die Pflanze ihren Namen hat. Mit einem kleinen Nähwerkzeug namens Fingerhut haben Menschen schon in frühesten Zeiten dafür gesorgt, dass sie ihre Finger beim Nähen nicht verletzten. An solche Fingerhüte aus Porzellan oder Metall erinnert die Form der schönen Blüten. Der Volksmund nennt die Blume auch Waldschelle, Handschuhblume oder Tütenblume. lad