Der FC Leistadt will dem Ahrweiler BC unter die Arme greifen. Der Club ist vom Hochwasser schwer getroffen, kein Fußballplatz mehr, das vor Kurzem renovierte Vereinsheim zerstört, Bälle und Trikots im Keller kaputt. Die Dürkheimer stellen deshalb am Samstag, 4. September, eine Benefizaktion auf die Beine.

Zustande kam die Aktion, weil die Frau von FCL-Vorsitzendem Jürgen Debus aus Ahrweiler stammt und ihre Familie noch in der Region lebt. Mit Freunden, die allesamt mit dem FC Leistadt verbandelt sind, wie Debus erzählt, war er im Katastrophengebiet zum Helfen. „Wir haben Keller leergeschippt, Wohnungen entkernt, grobe Arbeiten erledigt, damit der Wiederaufbau beginnen kann“, berichtet der Leistadter Clubchef. Nach Gesprächen mit der Verwandtschaft vor Ort beschloss Debus: „Ich will was machen!“ Er wollte zunächst Vereine mit guter Jugendarbeit unterstützen, stieß auf den Ahrweiler BC.

„Das vor ein, zwei Jahren renovierte Vereinsheim steht noch, muss aber komplett entkernt werden“, berichtet Debus. Keller und Erdgeschoss sind bis auf die Mauern zerstört. Im Keller lagerten die Bälle und Trikots, fast nichts davon ist mehr zu erkennen, geschweige denn noch zu verwenden.

Aber nicht nur der Club selbst hat viel verloren in der Flut. „Die Hälfte der Jugendtrainer sind obdachlos“, weiß Debus. Er besprach das weitere Vorgehen im Leistadter Vorstand. „Wir wollen den Jugendlichen wieder eine Chance auf Sport geben, damit sie auf anderen Gedanken kommen“, erklärt er.

Los geht es mit der Benefizaktion am Samstag ab 16 Uhr auf dem Sportgelände des FC Leistadt, aber nicht nur der FCL, auch weitere Leistadter Vereine wie der TV Leistadt helfen mit. Debus rechnet mit 20 bis 25 Helfern an dem Aktionstag, „ohne Auf- und Abbau“, für den weitere Freiwillige parat stehen.

Auf dem Programm stehen Jugendspiele des FC Leistadt. Außerdem tritt das Piper Duo mit Dudelsackmusik auf. Es wird am Abend abgelöst von der Cover-Rock-Band Sunshinebarry. Die fünfköpfige Truppe um Sänger Barry Neuner unternimmt einen Streifzug durch die rockigen 1990er-Jahre und spielt Song von U2, Depeche Mode, den Foo Fighters und Metallica, hat aber auch Coldplay, No Doubt oder The Offspring auf der Setlist. Unterstützt wird Neuner von Sängerin Betty G., Marc Wienle am Bass, Thomas Ernst an der Gitarre und Matthias Gulde am Schlagzeug. Beide Bands treten laut Debus ohne Gage auf. Auch Getränke und das Essen will der FCL aus Spenden auf die Beine stellen. „Sodass wir den kompletten Erlös an den Ahrweiler BC geben können“, erklärt Debus und ist froh um die Unterstützung, die er für den Benefiztag gefunden hat. Es wird fußballtypisches „Fingerfood“ geben, wie Debus augenzwinkernd sagt: Bratwurst, Pommes frites, Currywurst oder auch Saumagenburger.

Außerdem wurden alle Bundesligavereine angeschrieben und um Trikots für eine Versteigerung gebeten. Nicht nur der Gladbacher Keeper Tobias Sippel, der aus Bad Dürkheim stammt, hat bereits ein Trikot für den FCL besorgt. Von weiteren Profivereinen gibt es schon Zusagen oder die Trikots sind schon da. Der Erlös der Versteigerung wird ebenso dem gebeutelten BC zugute kommen, wie aus einem anderen Verkauf: „Wir dürfen offiziell den Dubbeglasorden vom Wurstmarkt vertreiben, auch diesen haben wir zur Verfügung gestellt bekommen“, erzählt Debus.

Noch Fragen?

Benefizaktion zugunsten des Ahrweiler BC, Samstag, 4. September, ab 16 Uhr. Einlass nur für Getestete, Geimpfte oder Genesen (3G-Regel), zusätzlich werden Kontaktdaten registriert.