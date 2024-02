Wenn du am Waldboden abgefallene Eicheln findest, dann hast du dich vielleicht schon gewundert: Manche von ihnen haben Löcher. Wer war das und wohnt da vielleicht jemand?

Nicht mehr! Die kreisrunden Löcher zeigen aber, dass es hier mal Bewohner gegeben hat. Es waren die Larven des Eichelbohrers. Das ist ein winziger bräunlicher Rüsselkäfer. Er wird gerade mal einen halben Zentimeter groß und man kann ihn nicht so einfach entdecken.

In der Entwicklung vom Ei bis zum fertig ausgebildeten Käfer ist die Larve eine Jugendform. Sie sieht noch ganz anders aus als das erwachsene Insekt. Aus dem Ei geschlüpft, wächst das weißliche beinlose Tier in der Eichel heran. Während es sich von ihrem Inneren ernährt, höhlt es sie immer weiter aus.

Die Käferfrau bohrt Löcher in Eichelschalen

Vielleicht fragst du dich, wie die Eier in die Baumfrüchte hineinkommen. Das war die Arbeit der weiblichen Eichelbohrer. Im frühen Sommer, wenn die Eicheln an den Zweigen noch klein und grün sind, bohrt die Käferfrau ein Loch in die Schale. Das schafft sie mit ihrem kräftigen Rüssel, der etwa so lang ist wie ihr übriger Körper. Dann legt sie ein oder zwei Eier in die Eichel.

Die Frucht reift trotzdem noch heran, aber keimen kann sie später nicht mehr. Das vom Käfer gebohrte Loch schließt sich mit der Zeit. Im Herbst fallen die Baumfrüchte dann herunter – die gesunden und die fauligen. Wo Käferlarven drin sitzen, fallen sie mit zu Boden.

In Erdkammern Kälte und Frost überstehen

Um die Eicheln zu verlassen, bohren sie ein rundes Loch in die Schale und kriechen hinaus. Die auffallenden Löcher sind also ihre Ausgänge. Der Winter naht und die Larven wollen sich im Erdreich einbuddeln. Dort bauen sie sich kleine Erdkammern, um Kälte und Frost zu überstehen. Später verpuppen sie sich in diesen Kammern.

Wenn es im Frühling richtig warm wird, dann ist ihre Entwicklung abgeschlossen. Jetzt krabbeln die jungen Eichelbohrer-Käfer aus dem Boden. Männchen und Weibchen paaren sich und alles fängt von vorn an: Die Käferfrauen klettern wieder über die Zweige und Blätter der Eichenbäume. Sie bohren ihre langen Rüssel in junge Eicheln und legen Eier hinein.