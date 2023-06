Nach anfänglichen Problemen beim eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau durch die Deutsche Glasfaser in Erpolzheim hat sich die Lage inzwischen entspannt.

Wie Erpolzheims Bürgermeister Alexander Bergner (FWG) auf Anfrage mitteilte, sei die Baufirma bislang in folgenden Straßen gewesen: Eichgarten, Kitzig, Kirchgasse sowie in der Jahnstraße. Dabei habe die Firma nach anfänglichem Widerstand durch die Freinsheimer Bauabteilung auch eine Fräse einsetzen dürfen. „Nachdem die Firma versichert hat, dass sie damit nur maximal 30 bis 35 Zentimeter in die Tiefe gehen, haben wir da keine Probleme mehr gesehen“, erläuterte Bergner. In dieser geringen Tiefe bestehe normalerweise keine Gefahr, andere Leitungen zu beschädigen.

Kleinigkeiten beanstandet

Bei einer Besichtigung der Arbeiten durch Ortsgemeinde und Freinsheimer Bauamt in den fertigen Straßenzügen habe man etwa 15 Stellen beanstandet, die noch verbessert werden müssten. „Das sind aber Kleinigkeiten an der Oberfläche“, betonte Bergner, der ansonsten sehr zufrieden über die Arbeit der Baufirma ist. Die Ausbesserungsarbeiten sollen in der kommenden Woche erledigt werden, kündigte Bergner an. Danach erhalte die Baufirma die Freigabe, ihre Arbeiten im Ort fortsetzen. „Zu diesem schrittweise Vorgehen haben wir uns aufgrund der Probleme beim geförderten Ausbau entschieden“, erläuterte Bergner. Dadurch könne es jedoch auch zu Verzögerungen kommen, da die Baufirma von der Deutschen Glasfaser bis zum Ende der Bauüberprüfung zu einer anderen Baustelle abgezogen werde.

Als nächster Abschnitt stehe der Ausbau im Erlengraben mit seinen Stichstraßen an. Danach soll es ins Neubaugebiet gehen. „Haupt- und Bahnhofstraße sollen erst nach dem Ende der Umleitung wegen der gesperrten Freinsheimer Bahnbrücke ausgebaut werden“, erklärte Bergner.

Verteilerstelle am Bahnhof

Die Verteilerstelle, der sogenannte Point of Prescence (PoP), wird am Erpolzheimer Bahnhof entstehen. In dieser Schnittstelle (dreieinhalb Meter hoch auf einer Grundfläche von 6,60 Quadratmetern) soll das von Ellerstadt kommende Hauptkabel hineinlaufen. Die Signale würden von dort aus dann weiter bis zu den Hausanschlüssen geleitet, erklärte Bergner (FWG) diese Woche im Gemeinderat. Für den PoP-Standort – außerhalb der Bebauung und dem Geltungsbereich eines Bebauungsplans – musste das Gremium sein Einvernehmen erteilen. Außerdem ist noch die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich. „Besser ein Standort am Bahnhof als mitten im Ort“, meinte Bergner.

Der Gemeinde stehe eine Pacht in Höhe von rund 3500 Euro zu, die entweder auf einmal oder im Verlauf von 30 Jahren ausgezahlt werde, so Bergner. Die Gemeinde will die 3500 Euro sofort ausgezahlt bekommen, „denn im Kommunikationsgeschäft weiß man nie, wie die Entwicklung ist“, meinte Bergner. Der Bürgermeister rechnet aber damit, dass bis Ende des Jahres der ganze Ort „anschlussfähig“ ist.