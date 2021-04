Sinken die Temperaturen, macht das Autobatterien zu schaffen. Dank Lockdown und Homeoffice bleibt das eigene Auto derzeit sowieso länger stehen. Gibt es deswegen mehr Probleme als sonst mit der Batterie?

„Bei unseren Kunden haben wir das bisher nicht festgestellt. Der Verkauf von Autobatterien ist nicht höher als sonst“, berichtet Werkstattleiter Tobias Raquet von Auto Geibel. Um die Batterie des eigenen Wagens fitzuhalten, gebe es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Damit ausreichend fahren oder fremdladen. „Nur ab und zu mal zehn Kilometer zum Einkaufen fahren, reicht leider nicht“, betont er. Mindestens einmal in der Woche zumindest 40 Kilometer mit dem Auto zurücklegen, könne hingegen bereits helfen. Das gelte nicht nur für ältere Fahrzeuge. „Selbst wenn ich ein neues Auto habe und lasse es vier Wochen stehen, macht die Batterie Probleme“, verdeutlicht der Experte.

Alternativ könnten Autobesitzer auf ein Lade- und Erhalte-Gerät zurückgreifen. „Schafft man sich nicht gerade ein teures Hightech-Exemplar an, kostet so ein Gerät zwischen 80 und 100 Euro“, sagt Raquet. „Es reicht schon, damit die Batterie alle 14 Tage über Nacht aufzuladen.“ Wer weder diese Möglichkeit nutzt noch seinem fahrbaren Untersatz genügend Ausfahrt gönnt, laufe Gefahr, dass sich die Batterie entlädt und den Dienst einstellt. „Kommt sie unter zwölf Volt, beginnt die Sulfatierung. Bei dieser chemischen Reaktion bildet sich eine Sulfatschicht, die Leistung und Lebensdauer der Batterie verringert.

Das Auto – wenn möglich – in die Garage stellen

„Am Dienstag hatten wir gleich fünf Autos, die eine neue Batterie brauchten. Trotzdem verzeichnen wir insgesamt keine übermäßigen Batterieprobleme bei unseren Kunden“, erklärt Geschäftsführer Marcus Cuntz von C & S Autotechnik. Erfahrungsgemäß beginnen die Schwierigkeiten ihm zufolge mit den ersten niedrigeren Temperaturen. Früher habe eine einfache Empfehlung gelautet: „Fahren Sie mal nach Mannheim oder Heidelberg, trinken Sie einen Kaffee und fahren sie wieder nach Hause.“ Das mit dem Kaffee habe sich in Corona-Zeiten weitgehend erledigt, das mit der Fahrt von Bad Dürkheim in die beiden genannten Städte inzwischen ebenfalls. „Denn mit dem 15-Kilometer-Radius für Menschen in einem Hotspot ist das nicht mehr drin.“

Daher rät Cuntz Autofahrern nun vor allem: „Keine billige Batterie einbauen. Die übersteht oft nur einen Winter und verabschiedet sich dann.“ Außerdem sollten sie die Batterie rechtzeitig bei der Inspektion prüfen lassen oder auch außerder regelmäßigen Kontrolle bei ihrer Werkstatt vorbeifahren, um den Zustand der Autobatterie ermitteln zu lassen. Dann könne sie bei Bedarf aufgeladen oder durch eine neue ersetzt werden, wenn sie schon zu stark abgenutzt ist.

„Profis können auch Batterie-Erhaltungsgeräte verwenden. Die kosten aber auch Geld, außerdem braucht man dann eine Steckdose in der Nähe des Autos und so weiter“, nennt er eine weitere Option, die aber einigen Aufwand bedeutet. Wer handwerklich versiert ist und wisse, was er tut, könne auch für längere Stillstandphasen den Minuspol der Batterie abklemmen.

Der letzte Tipp gilt wieder für Profis wie für Laien: Wer eine Garage hat, sollte sein Auto dort abstellen. Denn darin sei es zumindest ein paar Grade wärmer als im Freien, was die Batterie etwas schone.

Systeme aus? Nur bei abgeschlossenen Autos!

Einen Lockdown-Effekt im Hinblick auf Autobatterien hat auch Darius Kappek von Kfz-Technik Kappek bei seiner Kundschaft bisher nicht beobachtet. Einen Grund dafür sieht er im eher milden Wetter. „Ein richtiger Winter ist das ja noch nicht. Haben wir aber mal fünf oder zehn Grad minus, nehmen vielleicht auch die Batterieprobleme zu. Streikende Autobatterien bekommt dann aber eher der ADAC mit, der gerufen wird, um sie wieder aufzuladen“, sagt er. Der Lockdown und die Pandemie allgemein mache sich aber anderweitig bei Kollegen und in seiner Werkstatt bemerkbar: „Privatleute wie Firmen sparen. Sie kaufen deutlich weniger Autos, manche kaufen noch nicht mal mehr Frostschutz- oder Kühlmittel“, berichtet er. Da sie verstärkt im Homeoffice arbeiteten, leisteten sich viele momentan eher einen neuen PC, als Geld in ein Auto zu .

Hitze im Hochsommer und beginnende Kälte: Das sind laut Geschäftsführer Jan Dirk Möller von der Dürkheimer Autoklinik die äußeren Umstände, bei denen Autobatterien besonders häufig den Geist aufgeben. Auf die Wintersaison habe Corona bisher keinen erkennbaren Einfluss. „Der Verkauf von Batterien ist wie immer“, berichtet er. Zum Entladen einer Batterie könne unter bestimmten Umständen aber auch ein Aspekt beitragen, dem viele womöglich keine Beachtung schenken: die technische Ausstattung moderner Autos. Die benötige nämlich ebenfalls Strom. Werde der Wagen nach der Fahrt abgeschlossen, würden sich diese Systeme runterfahren. Bleibe er aber unverschlossen in der Garage stehen, liefen die Systeme unbemerkt weiter und zögen weiter Strom. „Wer täglich mit dem Auto fährt, bekommt trotzdem keine Probleme mit der Batterie. Der Zeitraum über Nacht ist zu kurz, als dass sie sich deshalb entladen könnte“, erläutert Möller Doch lasse jemand sein Auto länger unverschlossen in der Garage stehen, eine Woche oder mehr, könnte sich das eventuell auf die Batterie auswirken.