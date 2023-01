Betrüger fordern derzeit offenbar Handynutzer auf, die Nummern ihrer Angehörigen zu löschen und durch falsche zu ersetzen. Das kann böse enden, wie die Polizei Bad Dürkheim auf Anfrage bestätigt.

„Hallo Papa! Ich habe eine neue Telefonnummer. Handy und SIM ist kaputt. Die alte Nummer kann entfernt werden. Schreib mir auf whatsapp bitte.“ Diese Nachricht landete am Dienstag als SMS auf dem Mobiltelefon eines Wachenheimers, der zufällig selbst Vater von zwei Kindern ist. Doch die Nachfrage ergab: Beide Handys sind noch in bestem Zustand. Was aber ist der Hintergrund solcher offenbar betrügerischer Textnachrichten? Für Daniel Mischon, den stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, sind sie eine relativ „neue Form“ bekannter Maschen. Auf diese Weise versuchten Betrüger seit einiger Zeit, einen Schockanruf oder einen Enkeltrick anzubahnen – nicht nur, indem man sich die Handynummer eines potenziellen Opfers beschafft. „Es geht auch darum, Vertrauen aufzubauen“, sagt Mischon. Sei die Handynummer von Sohn oder Tochter erst einmal durch die des Betrügers ersetzt, steigere das die Glaubwürdigkeit der Nachrichten.

Eine Kommunikation über SMS oder Whatsapp habe für die Betrüger den Vorteil, nicht mit dem Opfer telefonieren zu müssen, das dann möglicherweise den Betrugsversuch über die Stimme erkennen würde.

Speichere man die Telefonnummer ein, folge bald die Geldforderung unter einem Vorwand. „Mal ist es ein schwerer Unfall, mal etwas anderes“, erklärt Mischon. In manchen Fällen werden mit den Nachrichten auch Links verschickt, mit der sich die Betroffenen Schadsoftware auf ihr Mobiltelefon laden.

Was die Polizei rät

Auch beim Polizeipräsidium Rheinpfalz kennt man den Trick. Typisch sei, dass im Anschluss an eine solche Nachricht ein Geldbetrag zwischen 1000 und 5000 Euro gefordert werde. „Leider fallen die Menschen teilweise immer noch darauf herein, wie ein Blick in unser tägliches Polizeiportal zeigt“, erklärt Sprecher Jan Liebel. Die Beamten gehen außerdem von einem hohen Dunkelfeld aus. „Menschen, die Opfer eines solchen Betrugs geworden sind, ist es oft peinlich, damit zur Polizei zu gehen“, sagt Liebel. Für die Polizisten ist das genau der falsche Weg. Mischon rät, dass auch Menschen, die eine Nachricht wie die eingangs genannte erhalten, Anzeige erstatten sollen. Das gehe über das Onlinewache ohne großen Aufwand. Vielleicht könne man ja über die angegebene Handynummer auf die Spur der Betrüger kommen. Auf keinen Fall sollte man die Nummer einspeichern, stattdessen sei es ratsam, sie über das Smartphone zu sperren. Generell solle man misstrauisch gegenüber Geldforderungen über Textnachrichten sein – und im Zweifel immer direkt mit Sohn, Tochter oder Enkel Kontakt aufnehmen.