Von Luise Burmeister

Die Ferien stehen vor der Tür. Für viele ist das die schönste Zeit im Jahr. Man hat schon lange alles geplant, von der Reiseroute über die Unterkunft bis hin zum Budget. Oder man fiebert der Ernte im Garten entgegen, plant Tagesfahrten und freut sich auf den Liegestuhl auf dem Balkon oder im Garten. Die Vorfreude ist groß und die Erwartung an diese Zeit auch.

Erwartungen, dass endlich die Eltern Zeit für die Kinder haben und die Kinder für die Eltern, man große Wanderungen unternehmen kann, man Zeit für sich hat, niemand einem sagt, was zu tun oder zu lassen ist. Und dann?

Sommer, Sonne, Ferienstress

Dann ist da noch so unendlich viel vorher zu erledigen. Purer Stress! Einer schiebt dem anderen zu, was noch zu tun ist, drängelnd statt bittend, ungeduldig und gehetzt. Wenigstens haben die Kinder alle Klassenarbeiten hinter sich, aber die Zeugnisse stehen noch aus. Und eine bleierne Hitze liegt nicht nur über dem Land. Sie legt sich auch auf die Menschen, kriecht in die Gedanken, in die Herzen und das Tun. Hitzig werden die Worte und das Handeln. Und dann kommt sie, diese lang ersehnte wunderbare Zeit. Im engen Auto geht es los auf weite Fahrt – oder im vollen Zug. Und auch ein Flugzeug wird bei einem weiten Flug Stunde für Stunde scheinbar enger. Im Wohnmobil lebt die Familie, die sich sonst kaum sieht, weil die Eltern arbeiten, die Kinder in der Ganztagsschule sind, plötzlich auf allerengstem Raum zusammen, Interessen von Klein und Groß prallen aufeinander.

In der Sommerhitze wird so manches Miteinander, manche Begegnung nicht nur hitziger als gewollt, sondern auch hitziger, als es gut ist. Man streitet, verletzt und wird verletzt, zieht sich enttäuscht oder verbittert zurück, übersieht den anderen, übergeht ihn. Das alles schafft keine Entspannung, hat mit Erholung nichts zu tun und verdient in keiner Weise die Bezeichnung „schön“, geschweige denn „schönste Zeit im Jahr“.

Barmherzigkeit schafft Abhilfe

Aber wie Abhilfe schaffen? Wie kann die Zeit miteinander gelungen gelebt und gemeinsam als gut, als erholsam und kräftigend erlebt werden? „Seid barmherzig! Richtet nicht, verdammt nicht, vergebt“, rät uns die Bibel (Lk 6, 36f.). Wenn das so einfach wäre! Und außerdem soll doch bitte der andere damit beginnen! So wird das nichts. Nicht auf den anderen soll ich zeigen, sondern bei mir beginnen. Das gilt für alle. Und wenn alle beginnen barmherzig zu sein, nicht zu richten, nicht zu verdammen, sondern zu vergeben, trifft auch keinen mehr die Unbarmherzigkeit des anderen, sein vernichtendes Urteil, dieses elende Verdammt-, Ausgestoßen-, Übergangen- und Verachtetsein. Und dann?

Dann kann nicht nur der Urlaub gelingen, sondern auch das Miteinander im Alltag, dann wäre das sogar ein erster Schritt zu Frieden und Versöhnung in der Welt, denn auch die müssen beginnen im Herzen des Menschen – und eben nicht nur bei dem anderen. Zu schwer? Wir Christen haben ein Vorbild: Gott. „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“, spricht Christus (Lk 6, 36).

Ich wünsche Ihnen eine erholsame und erfrischende Ferienzeit!