Was wächst denn da auf dem Waldboden im Hammelstal? Höchstens fünf Zentimeter hoch ist der zarte Stängel, und er trägt zwei kräftige Blätter. Aber nicht nur ein Winzling sprießt hier, da wachsen gleich ganz viele. Das sieht aus wie in einem Wald-Kindergarten!

Schau mal genau hin, dann kannst du an den Pflänzchen ein Erkennungsmerkmal entdecken: Manche tragen nämlich noch ein braunes Hütchen. Auf unserem Foto siehst du sie in der Mitte und rechts. Ihr Hut stammt von der Buchecker. So heißen die Samen der Rotbuche. Hier sprießen also die Keimlinge von Buchen.

Jetzt sagst du vielleicht, dass Buchenblätter doch ganz anders aussehen als die Blätter der kleinen Keimlinge. Das stimmt. Aber am Anfang haben die Pflänzchen noch nicht ihre eigentlichen Blätter. Stattdessen tragen sie sogenannte Keimblätter. An der Oberseite glänzen sie sattgrün, unterseits sehen sie heller aus.

Diese dicken, fleischigen Teile erfüllen eine besondere Aufgabe. Sie stellen Nährstoffe für die junge Pflanze her. Das tun sie solange, bis die ersten typischen Buchenblätter wachsen. Dann erkennst du schon gut die Baumart.

Trotzdem muss ich immer wieder staunen, wie klein die Bäume anfangen. Aus solchen Pflanzen-Zwergen können einmal Buchen werden, die 30 oder sogar 40 Meter Höhe erreichen!

Natürlich dauert es eine lange Zeit, bis sie so riesig gewachsen sind. Buchen brauchen dazu mehr als 100 Jahre ...