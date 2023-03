Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wer derzeit tankt, der muss tief in die Tasche greifen. Das liegt vor allem am hohen Ölpreis sowie an der neuen CO2-Abgabe. Doch wie reagieren Kunden auf die Preissteigerung? Und leiden Tankstellenpächter darunter? Wir haben uns an der Dürkheimer Agip-Tankstelle umgehört.

„Ehrlich gesagt spüre ich dabei Schmerzen“, sagt Maria Schumann. Die Benzinpreise machen der Dürkheimerin zu schaffen. „Gerade gegenüber den Berufspendlern finde ich