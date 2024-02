Wenn Freunde oder Bekannte bei uns zu Besuch sind, landen die meistens umgehend im Tipi – also im Vorlesezelt – im Zimmer meiner Tochter. Sie ist jetzt etwa zwei Jahre alt und versteht es hervorragend, Menschen sehr schnell für sich zu gewinnen. Egal, wer zu Besuch ist, muss mit ihr spielen. Sie weiß genau, wie sie das anstellt.

Meistens schaut sie sich den Besuch erst mal kurz aus sicherer Entfernung an und geht dann zum Angriff über. So kommt sie angerannt und ruft in feinstem Pfälzisch: „Kumm mit!“ Dann schnappt sie sich die Hand und zieht, wen immer sie greifen kann, hinter sich her. Schnurstracks geht es direkt in ihr Zimmer – oder gleich ins Vorlesezelt.

Zweijährige hat viele Ideen

Dort angekommen hat sie viele Ideen, was sie spielen möchte. Sie holt ein Buch nach dem anderen. Außerdem wird im Zelt und unter Tüchern Verstecken gespielt oder die Plüschkatze ist krank und braucht eine Behandlung mit dem Arztkoffer. Langweilig wird es da sicher nicht!

Es ist beeindruckend, wie lang eine Zweijährige Menschen in Beschlag nehmen kann, auch wenn sie die Leute erst 20 Minuten vorher kennenlernte. Bedenken vor Fremden hat sie nicht. Mit dem Ausruf „Kumm mit!“ werden diese schnell zu Freunden.

Kindlicher Entwurf gegen Fremdenfeindlichkeit

In der Pfalz kennen Weinfestbesucher das sicher. Da sitzen Menschen auch durch Zufall einen Abend am Tisch bei Rieslingschorle zusammen und bald schon werden aus Fremden Freunde. In der Bibel steht: „Gott sagt, Ihr sollt auch Fremde lieben, denn ihr seit ja auch schon Fremde gewesen!“ Ich glaube, das hat meine Tochter echt gut drauf, da kann ich mir was abschauen. Denn sie hat ja Recht! Alle, mit denen sie mal ’ne Runde gespielt hat, sind begeistert von ihr – und bald schon Freunde. Wirklich schön anzusehen! Und ganz nebenbei ein wundervoller, kindlicher Entwurf gegen Fremdenfeindlichkeit und für Freundschaft und Verständigung.

Max Niessner, Pfarrer für digitale Verkündigung und die Kirchengemeinde Birkenheide