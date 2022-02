Meine Geschwister Nals und Nessy und ich sammeln gerne Dinge in unserem Biberbau. Nals mag schöne Steine, Nessy hat es eher mit lustigen Tassen. Und ich? Ich sammle Bücher, weil es in den Geschichten immer was Neues zu entdecken gibt. Wir alle haben also ein Sammelsurium der Sachen, die wir mögen, daheim. Komisches Wort? Ich erklär’ es euch.

Ein Sammelsurium ist ein Anhäufung von Gegenständen, die nicht geordnet sind. Sozusagen ein buntes Durcheinander von ähnlichen Dingen. Die Sammlung ist ohne einen Zweck gemacht worden. Meine Geschwister und ich wollen uns selbst darüber freuen und die Sachen gar nicht unbedingt jemandem zeigen.

Könnten wir aber! Denn beim Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim gibt es zu dem Thema in der App Actionbound einen neuen Bound. Ein Bound ist eine Art Schnitzeljagd, für die ihr ein Handy braucht. Mit der Actionbound-App wird die Schnitzeljagd gestartet, ihr könnt aber zugleich auch noch was lernen. Im neuen Bound des Pfalzmuseums geht es eben genau darum, wie man aus einem Sammelsurium eine Ausstellung macht. Dazu müsst ihr nicht mal ins Museum kommen. Denn der Bound ist für daheim gemacht.

Aufgaben, Umfragen und Quizfragen

Ihr erfahrt darin, wie ein Gegenstand in einem Museum durch verschiedene Bereiche kommt und am Ende in einer Ausstellung landet oder wie man Ordnung in ein Sammelsurium bringt. Es gibt verschiedene Abschnitte im Bound, in denen es auch Aufgaben, Umfragen und Quizfragen gibt.

Das ist aber nicht der einzige Bound, den es für das Pfalzmuseum gibt. Zwei Entdeckertouren warten auch noch auf euch. Einmal geht es mit der App durch das Museum und einmal durch den Museumsgarten, wo es zusammen mit der Museumsschnecke einiges zu entdecken gibt.

Neugierig geworden? Dann fragt eure Eltern, ob ihr die Actionbound-App herunterladen und loslegen dürft. Ich mach’ das jetzt mit Nals und Nessy auch. Und danach gibt es vielleicht bald eine Ausstellung im Biberbau mit Steinen, Tassen und Büchern.

Noch Fragen?

Weitere Infos gibt es online unter www.pfalzmuseum.de oder www.actionbound.com.