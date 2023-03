Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der kompletten Aussiedlung des Freinsheimer Weinguts Niederauer auf das bereits bestehende Areal in der Franz-Liszt-Straße gibt es Kritik. Die Anwohner wollen die bisherigen Pläne mit Vinothek und Straußwirtschaft sowie die Verkehrsanbindung so nicht akzeptieren. Für das Weingut ist die Aussiedlung aber eine Existenzfrage.

Das Grundstück mit der Adresse Franz-Liszt-Straße 8a liegt auf der südlichen Seite der Nordumgehung von Freinsheim (L522). Auf der nördlichen Seite befinden sich die bereits