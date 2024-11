Die Stadt hat einen weiteren Schritt in Richtung Fronhof-Supermarkt gemacht. Der Stadtrat hat das Einzelhandels- und Zentrenkonzept verabschiedet.

Der Beschluss stelle einen bedeutenden Schritt für die zukünftige Entwicklung des Einzelhandels in Bad Dürkheim dar, so die Verwaltung. Er bedeutet allerdings nicht, dass sofort mit dem Bau des Supermarkts begonnen wird. Das Einzelhandelskonzept habe gezeigt, dass die Stadt nur eine Kaufkraftbindungsquote von 80 Prozent habe, führte Petra Müller, stellvertretende Leiterin des Bauamts, in der Sitzung aus. „Da ist noch Luft nach oben“, sagte sie. Deswegen kommt das Konzept zu dem Schluss, dass den Betrieben der Nahversorgung Erweiterungsmöglichkeiten gegeben werden können. Gleichzeitig habe die Stadt ein hohes Kaufkraftniveau von 108,8 Prozent.

Das Konzept hatte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd gefordert. Wie berichtet, plant die Stadt die Entwicklung eines Supermarkt-Standorts im Neubaugebiet Fronhof II. Versorgt werden sollen dort neben den Einwohnern des Neubaugebiets, auch die in der südlichen Innenstadt und des Ortsteils Seebach. Die Stadt strebt dabei einen großen Markt mit etwa 1800 Quadratmetern Fläche an. Dafür gab es bereits grünes Licht von den Raumordnungsbehörden.