Seit Herbst war der Rad- und Wirtschaftsweg zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim gesperrt. Jetzt liegen die Arbeiten in den letzten Zügen.

Der seit Herbst gesperrte Rad- und Wirtschaftsweg zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim soll kommende Woche wieder offen sein. Darüber informierte Wachenheims Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) auf Nachfrage. Der Belag sei auf der kompletten Länge des Wegs von etwa 950 Metern abgefräst worden, am Freitag soll eine neu Asphaltschicht aufgetragen werden.

Seit Herbst arbeitet der Verteilnetzbetreiber Creos an der Sanierung einer wichtigen Gasleitung, die unter dem Rad- und Wirtschaftsweg verläuft. Die Hauptleitung verläuft unter dem verlängerten Römerweg zwischen dem „Gashäuschen“ und dem Anschluss an die K7 – eine Strecke, die Schülerinnen und Schüler nutzen, um von Wachenheim aus ins Schulzentrum nach Bad Dürkheim zu fahren. Betroffen sind auch die Winzer, denn eigentlich handelt es sich um einen Wirtschaftsweg.

Erst 2023 saniert

Für die Arbeiten waren etwa 20 Öffnungen in dem erst 2023 komplett sanierten Weg eingebracht worden. Ursprünglich war geplant, den Weg nur an diesen Stellen neu zu asphaltieren. Die Verbandsgemeindeverwaltung widersprach den Plänen von Creos – mit Erfolg. Der Weg wird nun komplett neu asphaltiert.