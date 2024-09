Eine Spende von Künstlern für Künstler: Martha Thum, Kunstlehrerin am Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG), hat im Beisein ihrer Kollegin Kira Felski und einigen Schülern Bettina Meier von der Offenen Werkstatt in Bad Dürkheim eine Spende über 510 Euro.

Diesen Erlös hatte der Verkauf des WHG-Kunstkalenders 2023/2024 mit Werken von Schülern eingebracht. Die Summe kommt voraussichtlich dem Projekt „Kunstkarre“ zugute: Dabei wird ein Lastenrad mit Utensilien für den künstlerischen Bedarf ausgestattet, was sich damit auf den Weg zu Kindern in Bad Dürkheim macht. Den Kunstkalender des WHG gibt es im zweiten Jahr.

Ihn zieren zwölf Bilder von künstlerischen Arbeiten, die Schülerinnen und Schüler im Kunst-Unterricht angefertigt haben. „Jeden Monat entscheiden wir fünf Kunstlehrerinnen uns für ein Kunstwerk des Monats, das auch vor dem Sekretariat ausgestellt wird, und fertigen ein Foto davon an“, erklärt Felski. Dabei achteten sie darauf, dass der Kalender einen Querschnitt der Kunstarbeiten abbildet. „Wir variieren vom Alter der Künstler und von der Kunstart, es soll nicht nur Malerei vertreten sein.“

Jährlich werden 200 Kalender gedruckt

Den Kalender gibt es für fünf Euro zu verschiedenen Verkaufsterminen in den Pausen am WHG zu kaufen, nach dieser Verkaufsphase gibt es ihn im Sekretariat oder auf Bestellung per Mail an fsk@whg-duew.de. Jährlich werden 200 Kalender gedruckt. Der Erlös des Schuljahreskalenders 2024/2025 wird an den Nabu Mittelhaardt gehen. „Da die Druckkosten gestiegen sind, wird die Summe allerdings voraussichtlich kleiner ausfallen“, sagt Felski.