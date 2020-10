Die Corona-Tests aller 58 Schüler und Lehrer, die nach dem positiven Corona-Befund eines Sechstklässlers am Werner-Heisenberg-Gymnasium vom Gesundheitsamt auf das Virus getestet worden waren, sind negativ. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag auf Nachfrage mit. Die Quarantäne für Schüler und Lehrer, die als enge Kontaktpersonen des erkrankten Kinds eingestuft wurden, endete am Freitag beziehungsweise am Montag.

Zwei Neuinfektionen im Kreis

Unterdessen sind im Kreis Bad Dürkheim 18 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Gegenüber Freitag sind am Montag zwei neue positive Befunde hinzugekommen. Seit Ausbruch der Pandemie sind nach Stand Montag, 15 Uhr, im Kreis 392 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. 362 Personen gelten als genesen, zwölf Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Im Kreis Bad Dürkheim sind in den vergangenen sieben sechs Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert worden.