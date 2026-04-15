Das Lokal Alex Weinlounge in Herxheim am Berg will die Terrasse auf der Ostseite des Anwesens mit Glaselementen überdachen und teilweise seitlich einhausen. Einem entsprechenden Bauantrag haben die Mitglieder des Gemeinderats in einer Sitzung am Montag zugestimmt. Nach Angaben von Bürgermeister Gero Kühner (SPD) haben die Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim und die Kreisverwaltung Bad Dürkheim keine Einwände.

Die Terrassenüberdachung solle vor allem ein Schutz gegen Regen und Wind sein, sei aber auch ein Lärmschutz, sagte Kühner. Zuletzt hatte die zur Winzergenossenschaft Herxheim am Berg gehörende Alex Weinlounge massive Probleme mit Nachbarn, die sich wegen Lärmbelästigung beklagten.

Laut dem Bauantrag sind auf einer Länge von 15,90 Metern eine Überdachung aus Glas und verschiebbare Seitenelemente aus Glas vorgesehen. In Richtung Straße solle die Überdachung offen bleiben. Die Glaselemente würden sich gut einfügen, sagte Wolfgang Gabel (CDU). Herxheim könne froh sein, dass es die Winzergenossenschaft und Alex Weinlounge gibt.