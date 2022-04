Die Stadt Bad Dürkheim sucht mit einem Wettbewerb den oder die „Klimabürger:in 2022“. Ausgezeichnet werden sollen nach Angaben der Stadt Personen, die sich vorbildlich in Sachen Klimaschutz engagieren. „Es gibt viele gute Ideen, wie wir alle Energie einsparen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Die besten Ideen wollen wir prämieren“, erläutert Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Wer beim Wettbewerb mitmachen will, sollte zeigen, wie er oder sie im Alltag klimafreundlich lebt.

Bewerbungsbogen ist online

Dabei sind Tipps und Tricks zum Energiesparen gefragt– egal ob aus dem Bereich Bauen, Mobilität oder Konsumverhalten. Neben einer textlichen Beschreibung des Klimatipps bittet die Stadt Teilnehmer auch um Fotos oder Videos zu dem Tipp. Der Bewerbungsbogen zur Teilnahme am Wettbewerb „Klimabürger:in 2022“ ist unter www.bad-duerkheim.de/Klimabuergerin zu finden. Mitmachen kann jeder, der in der Stadt wohnt oder arbeitet.

In diesem Jahr pausieren allerdings die Wettbewerbe zum insektenfreundlichen Garten und Balkon. „Unser Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Energiesparen und guten Klimatipps. Natürlich sollen auch die Anstrengungen für die Artenvielfalt weitergehen“, sagt Glogger. Die Stadt verweist in diesem Zusammenhang auf die Wettbewerbe und Veranstaltungen „Tausende Gärten – Tausende Arten“ (www.tausende-gaerten.de), „Wir tun was für die Bienen“ (www.wir-tun-was-fuer-bienen.de) und „Tag der offenen Gartentür“ (www.gartenbauvereine.de/saarland_rheinland-pfalz/).