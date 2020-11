Gemütlich im Freien sitzen und Kaffeestückchen genießen: Dazu lädt das schöne Wetter geradezu ein. Eingeladen fühlen sich beim Duft von Süßem aber auch Wespen. Das ist jedoch kein Grund zur Panik. Was es zu beachten gilt, verrät Zoologin Katharina Schneeberg vom Pfalzmuseum.

Zugegeben: Wenn die gelb-schwarzen Insekten um die geliebten Leckereien schwirren, ist brüderliches Teilen sicher nicht jedermanns erster Gedanke. Doch sie führen nichts Böses im Schilde, sondern befinden sich auf Futtersuche für den Nachwuchs. „Ab Mitte August sind Wespen recht aufdringlich, weil sie viele Larven versorgen müssen“, erklärt Katharina Schneeberg. Dabei finden die Tiere vor allem Süßspeisen und Fleisch anziehend, da diese sehr energiereich sind.

Um sie gar nicht erst anzulocken, sollten daher entsprechende Speisen und Getränke im Freien möglichst abgedeckt werden. Woran womöglich viele nicht denken: Süßduftende Parfums sind für die Insekten ebenfalls verführerisch und sollten in ihrer Umgebung deshalb nicht getragen werden. Als Ablenkungsmanöver schlägt die Expertin vor: „Trauben in einiger Entfernung aufstellen.“ Das habe sie zu Hause schon erfolgreich erprobt und damit zugleich ihre Kinder unterhalten. Die haben fasziniert die Wespen beim Transport der Trauben zu ihrem Nest beobachtet. „Manche davon im Tiefflug, wenn sie ein zu großes Stück erwischt haben“, erzählt sie.

Haben sich die Wespen aber nicht beirren lassen und zielgenau den nachmittäglichen Kaffeetisch angesteuert, sollte man ruhig bleiben und hektische Bewegungen vermeiden, betont Schneeberg. Denn hektische Menschen machen Wespen aggressiv. „Deshalb sollte man auch auf keinen Fall nach ihnen schlagen. Wenn man sie nicht bedroht und sich nicht hektisch verhält, machen sie einem normalerweise nichts“, sagt sie. Natürlich seien Ausnahmen möglich. „Mir wurde von einer Person berichtet, die sich ruhig verhielt und trotzdem gestochen wurde. Aber da weiß man nicht, wo die Wespe vorher war. Vielleicht war sie bei den Nachbarn, wo alle nach ihr geschlagen haben, sodass sie schon schlecht gelaunt zu dieser Person kam“, sagt die Zoologin.

Nach einem Stich: den Ort wechseln und kühlen

Wer gestochen wird, sollte nicht dort verweilen, wo das passiert ist – vor allem nicht, wenn sich in der Nähe ein Wespennest befindet. „Denn beim Stechen setzen Wespen Duftstoffe frei, die Artgenossen anlocken und zum Stechen ermuntern“, erläutert die Expertin. Das liege daran, dass Wespen soziale Tiere sind und bei Gefahr einander helfen. Menschen sollten sich nach einem Stich also entfernen oder ins Haus gehen. Ebenfalls wichtig: Die betroffene Stelle kühlen und sich nicht kratzen. „Schwillt sie extrem an oder man fühlt sich schwindlig, sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen“, rät sie.

Weitere Tipps im Umgang mit Wespen: Grundsätzlich genügend Abstand halten, besonders von Nestern. Wo die Toleranzgrenze der Tiere liegt, ist Schneeberg zufolge je nach Art unterschiedlich. Einige Meter sollten in der Regel genügen. Eltern kleiner Kinder sollten darauf achten, dass keine Wespe in deren Getränke fällt und versehentlich getrunken wird. Auch sollten Essensreste sowie Fallobst im Garten zügig entsorgt werden.

Artenschutz: Wespennester dürfen nicht gestört werden

Wespen sind vom Frühjahr bis zum Herbst aktiv. „Die Jungköniginnen fliegen im Frühjahr los und bauen Nester. Die sind dann bis zum Frühsommer fertig. Wie lange sie bewohnt werden, hängt vom Wetter ab. Bei dem warmen Wetter vergangenes Jahr gab es einige, die bis in den November bewohnt waren“, berichtet die Expertin. Da Wespen wie Hornissen unter Artenschutz stehen, dürfen ihre Nester nicht gestört werden. „Leider ist das Verständnis für sie nicht so groß wie etwa für Schmetterlinge. Oft werden ihre Nester sogar zerstört, obwohl das verboten und nie nötig ist“, sagt sie.

Bei einem triftigen Grund, etwa sehr kleinen Kindern oder Menschen im Haus, die auf Wespenstiche allergisch reagieren, kann ein Nest nämlich von einem Fachmann umgesiedelt werden. Dafür ist laut Schneeberg die Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich, also der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim. Ansonsten müssten sich betroffene Hausbewohner eben einfach gedulden, bis das jeweilige Nest irgendwann im Herbst nicht mehr bewohnt ist und problemlos entfernt werden kann. Wobei ein Nest an einem Gebäude für die Tiere immer nur ein Ausweichquartier darstelle. Normalerweise nisten Wespen in Baumhöhlen. In den tropisch heißen Sommernächten nachts zu lüften, ist selbst mit Wespennest am Haus kein Problem: die Insekten sind tagaktiv.

Wespen sind auch nützlich

Schneebergs Empfehlungen lassen sich auch auf Hornissen übertragen. Wobei diese bei der Futtersuche anders als Wespen ohnehin nicht in die Nähe von Menschen kommen. Und auch wenn sie beim Picknicken manchmal stören: Wespen sind nützliche Tiere. Nicht nur fressen sie mitunter andere Insekten – zum Beispiel nervige Mücken –, sondern sie ernähren sich eigentlich hauptsächlich von Pollen und Blütennektar und spielen so sogar als Bestäuber eine Rolle in der Natur.