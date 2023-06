An der Dürkheimer Salierschule sind wiederholt Kinder und Lehrer von Wespen gestochen worden. Laut Stadt waren deswegen am Mittwoch Schädlingsbekämpfer an der Grundschule im Einsatz. Die Wespen hatten sich vor allem in einem Klettergerüst auf dem Schulhof niedergelassen.

Eine besorgte Mutter hatte sich Anfang der Woche an die RHEINPFALZ gewandt. Ihr Sohn sei jüngst mehrfach gestochen worden. Sie kritisiert, dass die Stadt als verantwortlicher Schulträger erst zu zögerlich gehandelt und zunächst nur den Schulhof teilweise gesperrt hatte. „Die Leidtragenden sind die Kinder“, sagt sie. Sie betont, dass es bereits im September des vergangenen Jahres Probleme mit den Insekten gegeben hatte.