In Folge der Entscheidungen des Bundes und der Länder zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise gab es am Freitag auch weitere Beratungen in der Kreisverwaltung. Unter anderem ging es um Schülertransport, die Öffnung von Verwaltungen, Grünschnittsammelstellen und Schulen.

Gut ist laut Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) die dreitägige Öffnung der Grünschnittsammelstellen gelaufen. „Ich war im Bruch in Bad Dürkheim und bei der Annahmestelle in Friedelsheim. Das hat sehr gut funktioniert“, berichtet Ihlenfeld. Deshalb sollen die Sammelstellen kommende Woche wieder in den Regelbetrieb zurückkehren.

Wertstoffhöfe

Angedacht sei auch, die Wertstoffhöfe in der Woche vom 27. April wieder zu öffnen, hier müsse noch über geordnete Zugänge gesprochen und die technische Prüfung einer bestimmten Art von Terminvergaben abgewartet werden, teilt Ihlenfeld mit. Ihm ist der Unmut, den die Schließung der Wertstoffhöfe verursacht, bewusst. „Es gibt dort zu normalen Zeiten schon einen so großen Andrang, dass es schnell unübersichtlich wird. Vorläufig mussten wir das einfach verhindern.“

Verwaltungen

Die Kreisverwaltung werde grundsätzlich wie bisher noch bis 4. Mai für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Dann sind die nächsten bundesweiten Neuregelungen zu erwarten, sagt der Landrat. Es werde aber bis dahin Bereiche geben, in denen die Verwaltung aktiv auf Bürger zugehen wird, wenn es etwas zu klären gibt.

Davon betroffen sei die Ausländerbehörde und das Sozialamt mit dem Thema Grundsicherung. „Ansonsten können weiterhin Termine individuell vereinbart werden“, betont Ihlenfeld. Es wurde für persönliche Gespräche eigens ein Raum eingerichtet, in dem genug Abstand gehalten werden kann und es einen Plexiglasschutz für die Mitarbeiter der Verwaltung gibt. „Wir empfehlen auch, einen Mundschutz zu tragen, es ist aber keine Vorschrift“, ergänzt der Landrat.

Zudem seien das Jugendamt (06322 961-4444), das Sozialamt (-9292) und die Kfz-Zulassungsstelle (-3300) weiter telefonisch erreichbar. Bei der Kfz-Zulassungsstelle bleibe weiter nur die Zentrale in Bad Dürkheim geöffnet. Nach Terminvergabe können Autohäuser und Zulassungsdienste Autos anmelden. „In Notfällen können auch Privatleute einen Termin vereinbaren. Das haben wir bislang schon so gehandhabt, das hat gut funktioniert“, berichtet Ihlenfeld. Trotz Corona hätte in der Zeit der beschränkten Erreichbarkeit rund 50 Prozent des zuvor üblichen Zulassungsaufkommens abgewickelt werden können.

Grundsätzlich bereite sich nicht nur die Kreisverwaltung auf eine Wiedereröffnung vor. Am Donnerstag kommende Woche soll in einer Bürgermeisterdienstbesprechung im Kreishaus ein einheitliches Vorgehen erarbeitet werden, welche Regelungen und Vorkehrungen nötig sein werden, wenn es wieder erlaubt wird, Verwaltungen zu öffnen. „Das soll sehr geordnet vonstatten gehen“, betont Ihlenfeld. Bereits vorliegende Meldungen werden abgearbeitet, „damit wir den Ansturm dann so gering wie möglich halten können.“

Schülertransport

Wegen der klassenweisen Rückkehr der Schüler in die Schulen ist laut Ihlenfeld für das gesamte Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) festgelegt worden, dass ab 27. April der normale Schulfahrplan wieder in Kraft tritt.

Hygiene in Schulen

Schulen müssen Hygienepläne vorlegen und mit dem Schulträger abstimmen. Für die weiterführenden Schulen ist der Kreis Schulträger. „Dafür wird das Land Vorgaben machen, die aber noch nicht vorliegen“, berichtet Ihlenfeld. Um die Schulen bei ihren Vorbereitungen so früh wie möglich zu unterstützen, werde das Gesundheitsamt des Kreises Handlungsempfehlungen an die Schulen geben.

Qualifizierende Kurse

Analog zu den Abschlussklassen, die zuerst wieder in die Schulen dürfen, sollen ab 27. April auch die qualifizierenden Kurse der Kreis-Volkshochschule wieder stattfinden dürfen. Ab Mai soll es weitere Angebote geben, wobei auch hier zunächst noch Regelungen, beispielsweise wie viele Schüler in einen Raum dürfen, zu treffen seien.

Schengen-Visa

Die Kreisverwaltung hat am Freitag auch mitgeteilt, dass Inhaber eines Schengen-Visums, dessen Gültigkeit in diesen Tagen abläuft, sich bis 30. Juni 2020 ohne persönliche Vorsprache beim Amt für Migration und Integration legal innerhalb des Landes aufhalten können. Ermöglicht wurde dies durch eine Rechtsverordnung des Bundes, in der diese Ausnahme geregelt ist und die ab sofort Gültigkeit hat.