Vom Wertstoffhof in Friedelsheim wollte ein 34-Jähriger laut Polizei am Mittwoch gegen 23 Uhr Elektrogeräte stehlen. Der Mann war vom Sicherheitspersonal auf frischer Tat ertappt worden, obwohl er sich in einem nahen Weinberg versteckt hatte. Das Personal hielt den Mann fest, bis die Polizei eintraf.

Auto versteckt geparkt

Der Einbrecher hatte sein Auto unweit des Wertstoffhofs in einer Einbuchtung eines Weinbergs abgestellt und bereits zwei Elektrogeräte zum Abtransport bereitgelegt. Wie der Mann auf das Grundstück gelangt ist, wird derzeit noch ermittelt.