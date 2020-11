Die Wertstoffhöfe im Landkreis Bad Dürkheim bleiben trotz Teil-Lockdown nach aktueller Planung des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) wie gewohnt geöffnet. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht geplant, Wertstoffhöfe zu schließen oder das Ticketsystem wieder einzuführen. Die Öffnungszeiten bleiben zunächst wie gehabt“, erklärt AWB-Werkleiter Klaus Pabst. Das Ticketsystem war teils gelobt, teils kritisiert worden.

Wartezeiten vor allem am Samstag möglich

Er weist allerdings darauf hin, dass es aufgrund des großen Andrangs momentan zu Wartezeiten kommen kann – insbesondere am Samstag. „Um die nötigen Abstände einhalten zu können, kann nur eine begrenzte Personenanzahl gleichzeitig auf die Fläche. Da wir momentan auch eine hohe Frequenz an Anlieferungen haben, kann es daher zu Wartezeiten kommen. Besonders am Samstag muss man Geduld mitbringen.“ Wer kann, sollte daher überlegen, unter der Woche anzuliefern.