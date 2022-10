Die Wertstoffhöfe im Landkreis Bad Dürkheim sind am Brückentag am Montag, 31. Oktober, geschlossen. Das hat der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises mitgeteilt. Der Wertstoffhof Friedelsheim bleibt wegen Bauarbeiten auch am Mittwoch, 2. November, geschlossen. Der Wertstoffhof Haßloch und das Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt haben dagegen ab Mittwoch, 2. November, wieder regulär geöffnet.