271 Jungmeisterinnen und Jungmeister, die 2022 ihren Meisterbrief bestanden haben, haben am Sonntag in der Jugendstilhalle Landau ihre Urkunden erhalten. Auch junge Menschen aus Bad Dürkheim und Umgebung waren dabei.

„Der Meisterbrief steht für Ihre fundierte Ausbildung und für die Befähigung, junge Menschen auszubilden. Zudem sichert er die Leistungsfähigkeit unserer gesamten Wirtschaft und ist ein Garant für fachliche und persönliche Kompetenz“, sagte Kammerpräsident Dirk Fischer.

Der seit Jahren währende Nachwuchs- und Fachkräftemangel im Handwerk falle gerade jetzt in der aktuell politisch und wirtschaftlich schwierigen Zeit besonders ins Gewicht. Fischer forderte ein Umdenken in der Gesellschaft und für das Hand-werk die Wertschätzung, die ihm gebühre. „Wir brauchen eine Bildungswende“, so der Kammerpräsident. Es seien weitgreifende Maßnahmen nötig, um verschiedenste Zielgruppen als Fachkräfte für das Handwerk erschließen zu können. Um etwa den Frauenanteil im Handwerk zu erhöhen, benötige man eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch eine gezielte Zuwanderung von Fachkräften und eine unbürokratische Anerkennung ihrer Qualifikationen trügen zur Verbesserung der Situation bei. Auch die im Handwerk angekommene Debatte um neue Formen der Arbeit müsse geführt werden. „Gerade das Handwerk verfügt über die Flexibilität, individuelle Lösungen anzubieten“, zeigte sich Fischer überzeugt. Berufliche Zukunftschancen für die frischgebackenen Meisterinnen und Meister lägen etwa in der Umsetzung der Klima- und Umweltschutzziele sowie in der Energiewende, die ohne das Handwerk nicht machbar sei.

„Mit Zielstrebigkeit, vollem Einsatz, Durchhaltevermögen und Talent haben unsere Meisterinnen und Meister die höchste Auszeichnung des Handwerks erreicht. Sie werden das Handwerk und den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahrzehnten wesentlich prägen – ob als Meister oder Meisterin ihres Faches, als Ausbilder, Unternehmensgründerin oder Gestalter der Energiewende“, sagte Wirtschaftsstaatsministerin Daniela Schmitt.

Die Prüfungsbesten der Gewerke erhielten Urkunden und Geschenke für ihre Leistungen. Der Radiomoderator Ben Salzner führte durch das Programm.

Meister aus der Region

Installateur und Heizungsbauermeister Tobias Bauer, die Kraftfahrzeugtechnikermeister Jan König und Kutluhan Tutal, Maler und Lackierermeister Matthias Weischner (alle Bad Dürkheim), Feinwerkmechanikermeister Simon Räch (Wachenheim), Installateur und Heizungsbauermeister Janek Harant (Ellerstadt) Informationstechnikermeister Lucas Weber (Weisenheim am Sand), Kraftfahrzeugtechnikermeister Nico Eisemann, Zimmerermeister Lukas Seißler (beide Weisenheim am Berg)