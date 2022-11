Mit dem ersten Konzert seit zwei Jahren ist das Schulorchester des Werner-Heisenberg-Gymnasiums am Donnerstag auf die Bühne zurückgekehrt und hat gleich einen gelungenen Auftritt hingelegt. „Es war fast ein wie ein Neustart, bei dem uns netterweise einige Ehemalige des Abitur-Jahrgangs 2021/22 unterstützt haben“, freute sich WHG-Lehrerin und Orchesterleiterin Nina Galan. Ein besonderer Glücksfall für den etwa eineinhalbstündigen Abend seien zudem die Schwestern Lilli und Isabella Krassnitzer gewesen, die das Ensemble mit ihrem „fantastischen“ Violinenspiel ergänzten. Der verdiente Applaus der 230 Zuhörer in der Schulaula habe dem Orchester gutgetan. Freuen durfte sich auch der aktuelle Abi-Jahrgang: „Der Andrang am Sektausschank in der Pause, mit dem sich die 13er die Abifeier finanzieren, war so groß, dass die Pause etwas länger dauerte“, berichtete Galan.