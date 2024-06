Am Samstag feiert das Werner-Heisenberg-Gymansium Schulfest und das 50. Jubiläum des Förderkreises: In diesem Rahmen findet ein großes Treffen aller ehemaligen und aktuellen Mitglieder der Big Band des WHG statt. Während des Schulfests wird eine Big Band mit mehr als 100 aktiven Musikerinnen und Musikern – Ehemalige, Schüler, Eltern und Lehrern – die zuvor einstudierten Höhepunkte aus dem in 35 Jahren gespielten Repertoire auf dem Schulhof zwischen 16 und 18 Uhr präsentieren. Bereits von 14 bis 15.30 Uhr werden die Musiker, die nach ihrer Schulzeit zum Teil Berufsmusiker geworden sind, in variabler kleinerer Besetzung mit verschiedenen Sängerinnen Klassiker aus Rock, Pop und Jazz spielen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

In Erinnerungen schwelgen

Nach Ende des Schulfestes um 18 Uhr treffen sich alle ehemaligen und aktuellen Mitglieder der Big Band mit ihren Familien und Freunden zum gemütlichen Beisammensein im Schulgarten. Das Schwelgen in Erinnerungen wird durch eine auf Leinwand projizierte Foto-Revue auf 35 Jahre Big Band zusätzlichen Vorschub leisten. „Die Erlebnisse der vielfältigen und wiederholten Fahrten, nach Pardubice, Kluczbork, Budapest, Paray-Le-Monial oder auch Starnberg und gerade vor zwei Monaten nach Berlin werden mit den unzähligen Auftritten für Gesprächsstoff bis spät in den Abend hinein sorgen“, ist Musiklehrer und Big-Band-Chef Matthias Denhoff sicher.