Die Offene Kreativ-Werkstatt ist beim traditionellen Werkstattfest im Haus Catoir zum Stadtfest ihrem Namen gerecht geworden und hat kreativ auf das Wetter reagiert.

Beim Basteln und Spielen war den ganzen Tag Betrieb, doch insgesamt waren etwas weniger Besucher da, als das bei gutem Wetter der Fall ist. Als das Team der Kreativ-Werkstatt am Morgen mit dem Aufbau begonnen hat, habe es in Strömen geregnet, berichtete Bettina Meier, Leiterin der Kreativ-Werkstatt. Deshalb sei überlegt worden, wie das Werkstattfest etwas dem Wetter angepasst werden könnte. So wurden beispielsweise die Spiele vom Hof in den großen Saal verlegt.

Der Saal des Hauses Catoir wurde eine Bastel-Werkstatt. An Tischen saßen Kinder und einige Erwachsene, bemalten Muscheln, stickten auf Papier, bastelten Blüten aus Krepppapier. Auf der Bühne des Saals war Platz zum Spielen. Dass die Spiele wegen des Wetters im Saal sind, habe den Vorteil, dass die Kinder leichter zwischen basteln und spielen wechseln können, sagte Karin Heller, eine der für die Spiele zuständigen Helferinnen. Der zehnjährigen Florian und Isabelle, die neunjährige Marie und die zehn Jahre alte Lotte wussten nicht, wie das Spiel heißt, an dem sie sich versuchten, aber es mache ihnen Spaß. Sein Name ist Springball, dabei muss ein Ball mit einem kleinen Fanggerät aufgefangen werden, erklärte Heller.

Beim Werkstattfest sei es immer schön, sagte die zehnjährige Lotte. Florian berichtete, dass er jedes Jahr beim Werkstattfest ist, bevor er mit Springball begonnen hat, habe er getöpfert. Isabelle hat schon eine Blume aus Krepppapier gebastelt. „Es gibt immer neue Bastelmöglichkeiten“, sagte Marie.

Jedes Los ein Gewinn

Auch die Tombola fehlte nicht. Für jedes gab es Los einen Gewinn. Er habe schon viele Lose verkauft, eins koste zwei Euro, acht Lose zehn Euro, der Erlös werde gespendet, berichtete Losverkäufer Tim Erdelmeier, der in der Kreativ-Werkstatt ein Freiwilliges Soziales Jahr macht. Der siebenjährige Alois hatte mit finanzieller Unterstützung seiner Mutter bei der Tombola einiges abgeräumt. Dann musste er mit ihr zum Entenrennen.

Die sechsjährige Frieda und ihre ebenfalls sechsjährige Freundin Sophia bastelten an einem der Tische mit etwas Hilfe von Friedas Mutter Blüten aus Krepppapier. Das sei „mittelschwer“, sagte Sophia. Töpfern habe ihr am meisten Spaß gemacht. Frieda hatte bereits Muscheln bemalt. Sie sticke mit Nadel und Faden eine Blüte in ein Stück Papier, das mache Spaß, erklärte die neunjährige Josephine. Auch Firdjaus gefiel es, zu Sticken.

Jedes Jahr neue Basteltechniken

Bei den Basteltechniken biete man jedes Jahr etwas Neues an, „aber Töpfern muss dabei sein, da freuen sich viele darauf“, erklärte Meier. Wie immer waren die Plätze in der Töpfer-Werkstatt begehrt. „Wir haben gehört, dass da ein Werkstattfest ist, dann sind wir hergefahren und haben gesehen, dass man da töpfern kann, und haben gleich getöpfert, das ist ganz leicht“, sagte die siebenjährige Maja. Die neunjährige Ella will eine „Schüssel in Herzform“ aus Ton gestalten. Sie habe noch nie getöpfert. „Es macht Spaß.“

„Eine Herzschale“ will auch die fünfjährige Franziska aus Ton gestalten. Als sie ankam, sei sie gleich zum Töpfern gegangen. Die acht Jahre alte Charlotte will eine Tasse töpfern, die ebenfalls achtjährige Maja einen Teller mit einem Stern. Der sieben Jahre alte Dalino verriet, es sei die Idee seiner Mutter gewesen, eine Schnecke aus Ton zu gestalten. Sie habe ihm auch dabei geholfen. Eine ganz andere Art von Schnecke gestaltete seine 16 Jahre alte Schwester Xenia aus Ton: eine Nussschnecke.

„Ich finde es toll, dass Leute, die früher als Kinder bei uns waren, jetzt mit ihren Kindern kommen“, sagte Meier. Es seien mehr Besucher gekommen, „als wir angesichts des Wetters befürchtet hatten, wir sind zufrieden“.