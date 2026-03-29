Werden in der Woche vor Ostern die Eier in den Geschäften knapp? Sven Stiegler, der mit seinem Bruder neun Märkte in der Pfalz betreibt, gibt Einblicke ins Eiergeschäft.

Herr Stiegler, muss man vor Ostern mit Lücken in den Eierregalen rechnen?

Wir haben bis jetzt keine Lücke. Wir machen gerade große Aufbauten mit bunten und normalen Eiern. Wir haben sehr viele Regionallieferanten bei uns wie den Hühnerhof Kraut aus Ruchheim, die Pfalzeier oder Freddys Hühnerhof aus Worms. Die Hälfte unserer Eier stammt aus regionalen Betrieben. Mit dem, was uns Edeka liefert, gibt es da also genug Auswahl.

Wie viele Sorten haben sie denn im Angebot?

Je nach Markt zwischen zehn und 15 Sorten. Sie unterscheiden sich nach Größe, Farbe, Hühnerhaltung oder Kükenbehandlung.

Es ist also nicht nötig, sich einen Vorrat zuzulegen, damit man nicht dann doch vielleicht leer ausgeht?

Also bei uns kriegen sie am Gründonnerstag auch noch Eier. Es kann nur sein, dass die eine oder andere Eiersorte eines Lieferanten fehlt. Wir werden aber täglich beliefert. Wenn man sicher gehen will, sollte man aber immer das, was länger haltbar ist, früher kaufen. Eier sind ja auch länger haltbar.

Welche Eier kaufen die Leute am liebsten?

Weiße Eier. Generell. Das hat jetzt nichts mit dem Färben an Ostern zu tun. Der Verkaufshit ist immer noch weiß. In Größe M oder L. Fürs Backen M, für zum Kochen L.

Und welche Eier fehlen mal schnell im Regal?

Das sind schon die günstigen Edeka-Eier.

Was natürlich an den Preissteigerungen liegt. Die Billigsten sind die ganz unten im Regal. Hier kostet der Zehnerpack mittlerweile deutlich über zwei Euro. Hier sind es 2,49 Euro. Also die Teuersten, die Bio-Eier für 6,49 Euro, die genau auf Sichthöhe einsortiert sind, die liegen dann bestimmt etwas länger?

Ja, aber man muss dann auch wissen, dass die günstigen Eier meist nicht nicht mehr aus Deutschland kommen. Das kann man ja aber nachprüfen über die Nummer. Viele kommen aus den Niederlanden, wo es die größeren Betriebe gibt. Wir können unseren Markt nicht nur mit Eiern aus Deutschland versorgen. Wir müssen da zukaufen. Aber ich finde, man merkt den Unterschied am Geschmack und an der Farbe, ob ich ein billiges Ei von einem Großproduzenten esse oder eines von einem kleineren regionalen Anbieter, der auch qualitativ besseres Futter verwendet. Bei den Regionallieferanten sind die Preise vor Ostern gleich geblieben. Manchmal schlucken wir auch Preise trotz Preiserhöhung.

Wie hoch ist denn der Verkauf von Eiern an Ostern?

Wir bauchen an Ostern die drei- bis vierfache Menge wie normal. Im vergangenen Jahr haben wir in der Osterwoche in neun Filialen 14.300 Packungen verkauft.

Werden es mehr in diesem Jahr?

Wir haben fünf Prozent mehr geordert als im Vorjahr. Das hat auch mit dem Wetter zu tun.

Wieso das?

Ostern liegt dieses Jahr eine Woche früher. Das hat schon Auswirkungen. Wir treffen uns da mehr gemeinsam zu Hause, gehen nicht so raus. Da ist auch der Verbrauch höher.

Wann planen Sie denn Ihr Ostergeschäft?

Das geht gleich nach Weihnachten los. Mit unseren Eierlieferanten haben wir im Januar/Februar die Mengen abgeklärt. Wir haben uns über die Jahre viele Kontakte aufgebaut, weil der Eierkonsum einfach hoch ist in Deutschland – und er steigt weiter an.

Woran liegt das?

Das hat mit dem Thema Protein und der Low-Carb-Ernährung zu tun. Mittlerweile ist ja bewiesen, dass der Cholesterinspiegel nicht steigt, nur weil man zehn Eier in der Woche isst. Bei allem, was mit Protein zu tun hat, gab es eine massive Nachfragesteigerung in den vergangenen Jahren.

Und dafür wird weniger Schokolade verkauft?

Da nimmt die Menge zu Ostern tatsächlich langsam ab. Weihnachten ist noch mal was anderes, weil schon im September die Lebkuchenzeit anfängt. Aber die Nachfrage nach Nikoläusen und Osterhasen geht zurück. Ich glaube, dass wir in Zukunft diese klassischen großen Aufbauten mit Osterhasen in den Märkten gar nicht mehr so machen werden. In anderen Ländern gibt es das ja auch nicht. In Italien oder Spanien zum Beispiel: Wenn man da zu Ostern in den Supermarkt geht, findet man nur wenige Schokohasen. Dieses Thema, an Feiertagen Süßes zu verschenken, wird sich mit dem Generationswechsel ändern.