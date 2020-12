In Gönnheim sollen die Stellplätze teurer werden. Unter anderem darüber berät der Gemeinderat Gönnheim in seiner letzten Sitzung dieses Jahres (Mittwoch, 19.30 Uhr, TV-Turnhalle).

Seit dem Jahr 2013 kostete ein Stellplatz in Gönnheim 5500 Euro. Allerdings bemängelt das Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt den ermittelten Flächenbedarf von 12,5 Quadratmeter für einen Stellplatz als zu wenig. In Anlehnung an den Rechnungshof Rheinland-Pfalz hält die Kreisverwaltung eine Fläche von mindestens 25 Quadratmeter für angemessen. Daher wären für einen Stellplatz künftig 7300 Euro zu bezahlen. Der Rat hat zu entscheiden, ob er diesem Vorschlag zustimmt.

Soll das Gerüst am alten Schulhaus über Winter abgebaut werden, obwohl man mit den Sanierungsarbeiten noch nicht ganz fertig ist oder nicht? Das alte Schulhaus ist an verkehrstechnisch sensibler Stelle gelegen und seit Monaten eingerüstet. Etliches ist bereits gemacht, aber die Malerarbeiten an den Fenstergewänden und Verputzarbeiten können im Winter nicht erledigt werden. Außerdem ist mit der Denkmalpflege der Kreisverwaltung noch abzuklären, wie die Verputzarbeiten an den Fensterlaibungen aussehen sollen. Es sei zu überlegen, ob das Gerüst über Winter nicht besser abgebaut und im Frühjahr, wenn es mit den Arbeiten weitergehen kann, wieder neu aufgestellt werden sollte, lautet der Vorschlag der Verwaltung.