In der Verbandsgemeinde Freinsheim gibt es offenbar Überlegungen, dass Ratssitzungen künftig online stattfinden. Ganz analog tagt am Donnerstag, 19 Uhr, der Rat in Weisenheim am Sand in der Gemeindeturnhalle.

Wir werden nur die wichtigsten Angelegenheiten besprechen, jede Fraktion ist angewiesen, sich kurz zu fassen. Die Hygienevorschriften müssen weiter voll eingehalten werden. Die Halle wird alle 20 Minuten für einige Minuten gelüftet. Jeder sollte also besser etwas dicker angezogen als normalerweise kommen“, sagt Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU). Arno Kraus von den Freien Wählern betont: „Ich spreche jetzt nicht für meine Fraktion, aber ich persönlich finde, dass wir hier in Weisenheim am Sand mit der Halle einen Standort haben, an dem diese Sitzungen durchführbar sind.“ Auch Susanne Fliescher (SPD) signalisierte die Zustimmung ihrer Fraktion.

Sitzungen in Zukunft online?

Jörg Heidemann, Pressesprecher der Verbandsgemeinde Freinsheim, sagt: „Auch schon im Lockdown im März war es den Gemeinden nicht untersagt, Sitzungen abzuhalten. Genauso ist es jetzt auch. Wenn die Hygienevorschriften eingehalten werden, steht dem nichts im Wege.“ Er erklärt: „In Herxheim am Berg haben im Vorfeld einige Mitglieder angekündigt, nicht zu kommen. Deshalb hat man den Rat auch ausfallen lassen, da man wohl nicht beschlussfähig gewesen wäre.“ Heidemann informiert, dass in der Verbandsgemeinde in naher Zukunft wohl diskutiert werden wird, ob man die Sitzungen der Gremien online stattfinden lassen wird. „Mitte des Jahres kam ja ein Gesetz heraus, das diese Online-Sitzungen erlaubt. In der Stadt Freinsheim wird da schon konkret diskutiert“, so Heidemann. Gut möglich, dass hierüber auch am Donnerstag in Weisenheim am Sand gesprochen wird. Zuvor tagen dort noch Haupt- und Finanz- sowie Schulträgerauschuss.