Bekannte und Raritäten aus dem Reich der Pilze präsentierten sich am Samstag bei einer Pollichia-Exkursion. Dass es davon in diesem Herbst so viele geben würde, war nach der Trockenheit im Sommer nicht zu erwarten.

Aber dann sorgten ausgiebige Regenfälle doch noch für die nötige Nässe. Umso zahlreicher strömen derzeit die Pilzsucher in den Wald. Groß war auch das Interesse an der Pilz-Exkursion,