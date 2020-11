Es ist eine Situation, die Katzenbesitzer fürchten: Das geliebte Tier ist plötzlich verschwunden. Doch viele Katzen haben heutzutage einen Chip. Wird ein Tier beispielsweise von einem Auto oder Lkw überfahren, kann der Besitzer somit ermittelt werden. Klappt das denn auch?

Einige Haustierbesitzer in Bad Dürkheim sind der Meinung, dass der städtische Bauhof tote Tiere entsorgt, ohne Bescheid zu geben – es also gar keinen Zweck habe, wenn Tiere gechippt sind. Was ist da dran? Auf Nachfrage bei der Stadt erklärte Pressesprecherin Petra Wurm, dass der Bauhof die Vorgabe habe, bei überfahrenen Katzen die Tiernotinsel Bad Dürkheim oder die Tierhilfe Bad Dürkheim-Freinsheim zu informieren. „Deren Mitarbeiter schauen sich das Tier dann an und versuchen den Halter zu ermitteln“, erklärt Wurm und macht klar: „Daran halten sich die Mitarbeiter des Bauhofs auch.“

Werden Tiere einfach entsorgt?

Auf Nachfrage bei der Tiernotinsel bestätigte Marcus Nachbauer, der Dritte Vorsitzende des Vereins, dass dies die eigentlich übliche Vorgehensweise sei. Er habe allerdings auch schon von Vorwürfen gehört, dass der Bauhof einfach ohne Bescheid zu sagen, entsorgen würde. Doch Nachbauer nimmt die städtischen Mitarbeiter in Schutz. Er erklärt: „Es ist nicht die Aufgabe des Bauhofs die Tierhalter- oder Besitzer zu ermitteln. Deren Job ist die Entsorgung der Tiere.“ Er sagt aber weiter: „Natürlich wäre es super, wenn es so funktioniert, dass wir oder ein anderer Tierschutzverein angerufen oder eine Nachricht bekommen, dass ein Tier überfahren wurde. Dann geht jemand von uns hin, schaut nach dem Chip oder macht ein Foto der Katze.“ Nachbauer gibt zu, dass es manchmal mit der Kommunikation hapere. Es könne aber auch sein, dass niemand von der Tiernotinsel gerade Zeit habe, wenn sich der Bauhof melde.

Nachbauer betont aber, dass sicher keine Böswilligkeit dahinter stecke, wenn eine fehlende Benachrichtigung vorliege. Der Dritte Vorsitzende der Dürkheimer Tierhilfe appellierte auch weiter an die Katzenbesitzer, ihre Tiere chippen und registrieren zu lassen. „Wenn etwas passiert, die Katze weg ist, dann ist das einfach superwichtig“, macht er klar.