Die Perspektive öfter wechseln

Manchmal gibt es Menschen, die einem die Augen öffnen – und das, obwohl sie selbst kaum sehen können. So wie Peter Zank. Der einstige Dürkheimer ist blind und hat jüngst bei einem kleinen Spaziergang durch die Innenstadt vor Augen geführt, wo überall Schwierigkeiten lauern, wenn ein blinder Mensch Dürkheims Zentrum besuchen möchte. Und das war doch einiges: Gut erkennbare Zebrastreifen am Ampelübergang? Nicht vorhanden. Piepser an den Ampeln? Fehlanzeige. Ein Blindenleitsystem als ertastbarer Wegweiser? Nein. Tücken und Hürden erwarten Sehbehinderte in dieser doch eigentlich so gastfreundlichen Stadt an vielen Stellen. Das kann für Betroffene ganz schön gefährlich sein.

Eine Kurstadt wie Bad Dürkheim, die viele Patienten und auch Touristen anlocken will, hinke hier ziemlich hinterher, hieß es von Seiten des Blinden- und Sehbehindertenbundes (BSB) Pfalz. Wenigstens Barrierefreiheit an den Ampeln sollte doch schon zum Standard gehören. Zumal es dafür Fördertöpfe gebe. Nach einer Runde mit Peter Zank kann man dem nur beipflichten. Die Stadt hat in diesem Bereich dringenden Nachholbedarf.

Doch da gibt es noch einen Aspekt. Man könnte im ersten Moment sagen, das Ergebnis des Spaziergangs fiel ernüchternd aus. Ehrlicherweise muss man sich dann aber auch selbst fragen: Kann man negativ überrascht sein von etwas, das man doch eigentlich Tag für Tag sehen kann? Zank drückte es so aus: Viele Leute seien eben „betriebsblind“. Sie sehen nicht, was für ihn mit kaum Sehvermögen doch offensichtlich ist. Das sei für ihn sogar nachvollziehbar. Umso wichtiger ist es allerdings, über die Tücken für blinde Menschen aufzuklären.

Es geht hier aber nicht alleine um die Belange sehbehinderter Menschen. Barrierefreiheit schließt schließlich jeden ein, ob alt oder jung, blind oder gehörlos, mit Rollstuhl oder auch Kinderwagen unterwegs, und so weiter. Und ja, häufig sind da Kompromisse nötig. Das kann allerdings nicht das Argument dafür sein, am Ende gar nichts zu tun. Gegen die Betriebsblindheit zumindest lässt sich etwas machen. Dazu müssen wir alle lediglich immer mal einen Perspektivwechsel wagen. Positiver Nebeneffekt: Vielleicht entdeckt man – mit all seinen Sinnen – an einem liebgewordenen Ort auch mal ganz neuen Seiten. So hätten doch alle etwas davon.

Mehr Kopfnuss als Denkanstoß

Denkanstöße geben möchte auch die Satire. Eher als plumpe Kopfnuss kam Jan Böhmermanns Schimpftirade über den deutschen Wein und seine Winzer in der Sendung ZDF Magazin Royale am Freitag vergangener Woche daher: Ohrenzwicker, Frösche und Pestizide im Wein, ein „Kulturgut“ als Plörre, um nur einen kleinen Teil zu zitieren. Ihr Fett weggekriegt hat dabei auch die Pfalz. Uns hat zunächst die Frage umgetrieben: Lohnt es sich, das aufzugreifen?

Nach ein paar Anrufen haben wir entschieden: Leute, wir lassen das mit der Böhmermann-Geschichte. Um mit Böhmermann zu sprechen: Wir scheißen auf die Böhmermann-Klicks, wenn es um unseren Wein geht. Und falls wir jetzt, ganz entgegen unserer Absicht, durch diese Kolumne irgendjemanden erst aufmerksam auf die Sendung gemacht haben, dann müssen wir zum Schluss noch einmal mit Böhmermann antworten: Juckt uns doch nicht. Machen Sie mit diesen Informationen, was Sie wollen.

Denn wir sind uns sicher: Ein Pälzer lässt sich seinen Wein von niemandem vermiesen, schon gar nicht von jemandem, der im Bremer Stadtteil Vegesack aufgewachsen ist. Nichts gegen Vegesack. Aber da trinken sie halt Eiergrog und so ein Zeugs. Sollen sie, ist uns doch egal. Wer weiß schon, was da alles außer Eiern drin ist. Alla hopp, sei’s drum. Proschd!