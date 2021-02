Während der Faschingszeit sollte man eigentlich noch mal so richtig auf den Putz hauen, bevor die 40 Tage dauernde Fastenzeit beginnt.

Da wir uns aber gerade in einer schier nicht mehr enden wollenden Fastenzeit befinden, die sich Lockdown nennt, ist das mit der Ausgelassenheit so eine Sache. Andererseits gibt es viele, die das vergangene Jahr komplett als närrische Phase ansehen und die sich deshalb dringend die Normalität wieder zurückwünschen.

Wie dem auch sei: Speziell für die in Vereinen organisierten Narren unter uns sind traurige Tage angebrochen. Da mag man auch noch so viel Engagement in digitale Alternativen gesteckt haben: Fasnacht lässt sich ebenso wenig daheim alleine richtig feiern wie Wurstmarkt. Und da in Weisenheim am Sand der Fasnachtsumzug die gleiche Bedeutung hat wie in Bad Dürkheim der Wurstmarkt, ist dort die Trauer am Sonntag besonders groß.

„Plötzlich spielt die Welt verrückt“

Karin Josy, seit 25 Jahre beim närrischen Weisenheimer Sportverein aktiv, hat ihre Gefühle in einem mundartlichen Fasnachtsgedicht zusammengefasst. „Helau und Ahoi, mir hatten grad noch Glück. Dann kam Corona und plötzlich spielt die Welt verrückt“, blickt sie auf die Fasnacht 2020 zurück. „Drum feiern mer die Fasnacht 2021 jeder allää, schenken uns oi un drinken’s uns schää“, lautet ihre Empfehlung für dieses Jahr. Und im nächsten? „Do werd widder gedanzt, g’sunge un’ gelacht, denn fer dehääm uff Dauer simmer äfach net gemacht.“ So isses. Darauf ein dreifach donnerndes HELAU!