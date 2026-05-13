Mehr als 180 Weine, Kinderprogramm und viel Musik: Seit Mittwochabend läuft das Dürkheimer Stadtfest. Doch bis zur eigentlichen Eröffnung mussten sich die Gäste gedulden.

Die eigentliche Eröffnung des Dürkheimer Stadtfests verzögerte sich um ein paar Minuten. Nicht etwa, weil die Bad Dürkheimer Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) und Weinprinzessin Cecile Verspätung hatten. Nein, die beiden gaben um 19.19 Uhr offiziell und pünktlich den Startschuss für die Feierlichkeiten. Cecile wünschte den Besuchern auf dem Schlossplatz in den kommenden fünf Feiertagen „eine großartige Zeit mit vielen guten Gesprächen und einem guten Glas Wein“. Unterstützt wurde sie dabei von zahlreichen Weinhoheiten aus der Region. Zuvor hatte die Bad Dürkheimer Bürgermeisterin nach einem Blick gen Himmel festgestellt: „Kaum ist der Platz gut gefüllt, schon bessert sich das Wetter.“

Da waren die Anonyme Giddarischde, die das Stadtfest traditionell musikalisch eröffnen, schon in ihrer Vorbereitung auf den Auftritt. Und die zog sich. Es sei eben zu lange her, dass die Band zuletzt in Bad Dürkheim gewesen sei, erklärte Frontmann „Edsel“ Merz den leicht verspäteten Auftakt. Zu groß sei das „Hallo“ gewesen, zu zahlreich die Bekannten, die die „Anonyme“ begrüßen durften. Außerdem war da ja noch die Wine Street Pipe Band, mit der der Rest der Anonyme noch ein Glas zu leeren hatte. Die Dudelsackspieler waren sozusagen die Vorgruppe der Pfälzer Kultband. Das Stadtfest, bekannte Merz, sei für ihn als als Frankenthaler wie nach Hause zu kommen. Besonders freute Merz und Kollegen, dass das Frankenthaler Strohhutfest in diesem Jahr nicht parallel zum Dürkheimer Stadtfest stattfindet – das erste Mal seit „sieben oder acht Jahren“, wie Edsel betonte. Was den „Anonyme“ am Vatertag ungeahnte Möglichkeiten eröffnete – nicht ohne jedoch zuvor die Musik zu einem schönen Pfälzer Weinfest auf dem Schlossplatz beigesteuert zu haben. Apropos Weinfest: Die Rieslingschorle gibt es auf dem Stadtfest für 5,50 Euro oder sechs Euro, die Bratwurst ab fünf Euro.

Heimspiel für Stefan Kahne

Derweil sorgten der Bad Dürkheimer Stefan Kahne und Jens Greule mit ihrer C3entral Hausband auf dem Stadtplatz für gute Stimmung. „Das Stadtfest ist für uns ein Heimspiel, es ist jedes Jahr schön, hier zu spielen“, sagte Kahne. Die Coverband ist musikalisch nicht festgelegt, pendelt je nach Sängerin oder Sänger zwischen Rock, Pop oder Soul. Parallel zu den Anonyme Giddarischde aufzutreten, findet Kahne stimmig: „Beide Bands haben unterschiedliche Stilistiken. Das ist für die Besucher wesentlich reizvoller als wenn zwei Coverbands gleichzeitig spielen würden.“ Ob er wie dieses Jahr auf dem Stadt- oder auf dem Schlossplatz auftritt, ist Kahne dabei nicht wichtig: „Beide Plätze sind schön zu bespielen.“ Während eines ergiebigen Schauers fragte Greule das Publikum: „Bad Dürkheim, seid ihr nass, habt ihr Spaß?“

Gut gefüllt: der Schlossplatz bei der Eröffnung. Foto: Peter Kretzschmar Anstoßen aufs Stadtfest: Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt. Foto: Peter Kretzschmar Zahlreiche Weinhoheiten aus der Region kamen zur Eröffnung. Foto: Peter Kretzschmar Sorgte für Stimmung auf dem Stadtplatz: die C3entral Hausband. Foto: Peter Kretzschmar Sicherheit geht vor: Jörg Durst (links) und Axel Faulhaber füllen die Tonnen, die die Zufahrten in die Innenstadt blockieren. Foto: Peter Kretzschmar Die Wine Street Pipe Band trat vor der offiziellen Eröffnung auf. Foto: Peter Kretzschmar Regenschauer sorgten am Eröffnungsabend für Abkühlung. Foto: Alexander Sperk Foto 1 von 7

Noch mehr Spaß haben Musiker und Stadtfest-Besucher natürlich bei gutem, trockenen Wetter. Das gab es zur Eröffnung am Mittwoch nicht durch die Bank. Im letzten Jahr, erklärt Marcus Brill, Chef des Organisationsteams, augenzwinkernd, habe die Stadt das Wetter bestellt. „Da gab es aber Klagen, dass es zu heiß war. Deswegen haben wir den Beschickern gesagt, sie sollen es dieses Jahr selbst bestellen.“ Das Ergebnis war wechselhaftes Wetter mit Schauern.

Was ist das ideale Wetter?

Gut gerüstet für jedes Wetter war ein Paar, das über das verlängerte Wochenende im Wohnmobil nach Bad Dürkheim gekommen war. Mit leuchtend gelben „Friesennerzen“ verfolgten sie die Festeröffnung auf dem Schlossplatz. Sie seien nicht nur wegen des Stadtfests gekommen, sondern wollten auch die Therme besuchen, bekannten die beiden, ehe sie sich nach einem empfehlenswerten Wein erkundigten.

Davon gibt es auf dem Stadtfest reichlich: Mehr als 180 Weine von 18 Betrieben werden laut Bürgermeisterin Bauernschmitt ausgeschenkt, darunter neun ohne Alkohol.

Doch was ist denn nun das ideale Stadtfest-Wetter? „Hauptsache trocken“, sagte Brill, der dem diesjährigen Termin, der sich immer nach Christi Himmelfahrt richtet, etwas Gutes abgewinnen konnte: „Wenigstens ist am Sonntag kein Muttertag.“ Das bedeute nämlich zum Abschluss traditionell weniger Besucher. „Die Leute haben dann etwas anderes vor“, mutmaßt Brill. Anne Peter vom Weingut Peter wünscht sich für die kommenden Festtage „18,19, 20 Grad“ ohne Regen: Das, sagte die Winzerin, sei das beste Stadtfest-Wetter.