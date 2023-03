Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



EC-Karte reinschieben, den gewünschten Betrag und die PIN eingeben, fertig: So leicht kommen Bankkunden am Automaten an Bargeld – theoretisch. Für die Dürkheimerin Brigitte Csizi hat das in der Dürkheimer Postbank-Filiale dieser Tage nicht immer funktioniert.

Brigitte Csizi zählt zu den Kunden, die von den Filialschließungen von Commerzbank und Deutscher Bank betroffen sind. Die beiden Geldinstitute haben ihre Geschäftsstellen in der Kurstadt dicht gemacht. Benötigt sie Bargeld, holt Csizi sich dieses daher wie viele andere Betroffene am Geldautomaten der Postbank in der Mannheimer Straße. Doch just dieses Gerät habe am vergangenen Donnerstag wieder mal gestreikt. Das sei für Deutsche-Bank- und Commerzbank-Kunden sehr ärgerlich, da es der einzige Automat in der Stadt sei, wo sie noch ohne Zusatzkosten Geld abheben können. „Lediglich die Postbank-Kunden konnten sich mit ihrer Karte über einen finanziellen Nachschub am Post-Schalter freuen“, erzählt die Dürkheimerin.

Auf die Palme bringt Csizi, weshalb sie kein Geld abheben konnte: Nach Auskunft eines Post-Mitarbeiters habe es sich nicht um einen technischen Defekt gehandelt, sondern der Automat sei aufgrund der sehr starken Frequenz schlicht nicht gefüllt gewesen.

Für