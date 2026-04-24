Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim hat 19 Feuerwehrangehörige befördert.

Bei dem Ehrungsabend im Gerätehaus stand vor allem die junge Generation im Mittelpunkt, wie es in einer Mitteilung der Wehr heißt. Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz ( FWG) eröffnete den Abend und betonte die Bedeutung des Nachwuchses für die Zukunft der Feuerwehr.

Es wurden derweil zahlreiche Beförderungen ausgesprochen. Zu Feuerwehrmannanwärtern wurden Mata Ariel, Matthis Pfisterer und Markus Velasco Villacis ernannt. Meike Oberholz, Daniel Landmann und Robin Theis erhielten die Ernennung zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zum Feuerwehrmann. Dominik Falta und Christian Teuchler stiegen zum Oberfeuerwehrmann auf; Yannik Sauer und Lukas Stamp wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert.

Im Führungsbereich tragen nun Ralf Blickensdörfer und Daniel Breisch den Rang des Löschmeisters. Heiko Gauglitz, Torsten Krohn, Winfried Sauer, Bodo Wenngatz und Torsten Wurst wurden zu Hauptlöschmeistern ernannt. Oberholz hob zum Abschluss hervor, welchen Stellenwert die Feuerwehr in der Bevölkerung hat und welche Wertschätzung sie genießt.

Im Anschluss blieb Zeit für ein gemeinsames Beisammensein im Gerätehaus. Nicht anwesende Beförderte bekommen ihre Urkunden nachgereicht: Cara Lottenburger als Feuerwehrfrauanwärterin und Alexander Link als Feuerwehrmann.