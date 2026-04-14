Welche Restaurants gibt es in Weisenheim am Berg? Wann ist die Gemeindebücherei geöffnet? Welche Arztpraxen oder Vereine gibt es? All diese Fragen beantwortet die neue Bürgerbroschüre, die ab Donnerstag, 16. April, an alle Haushalte in Weisenheim am Berg verteilt werden soll. Ursprünglich als Neubürgerbroschüre konzipiert, wurde sie zu einem allgemeinen Informationsfaltblatt umgestaltet.

Wie CDU-Ratsmitglied Bastian Kunz, Leiter des entsprechenden Arbeitskreises, mitteilt, wurde nach einem CDU-Antrag im Gemeinderat zum Jahresende 2024 beschlossen, eine Neubürgerbroschüre aufzulegen, die allen neu zugezogenen Bürgern eine einfache Orientierung und eine schnelle Integration in die Dorfgemeinschaft ermöglichen sollte.

Der Arbeitskreis, dem auch Anne Liebold (BfW) und Inga Mock (CDU) angehören, erarbeitete einen Entwurf, der Ende Februar im Ortsgemeinderat präsentiert wurde. „Der kam so gut an, dass schnell klar war: Die Broschüre ist nicht nur etwas für Neubürger, sondern bietet auch wertvolle Informationen für die ,Urgesteine’ des Ortes“, erläutert Kunz.

Das Faltblatt habe daraufhin noch einen Feinschliff erhalten, um alle Dorfbewohner gleichermaßen anzusprechen. Die Broschüre wurde mit einer Auflage von 1000 Exemplaren im Format DIN A3 gedruckt.

Eine digitale Version findet sich auch über das Online-Portal der Gemeinde unter www.weisenheim.de.