Die VR Bank Mittelhaardt feiert den 100. Weltspartag an mehreren Tagen und auf vier Niederlassungen verteilt; jeweils mit zwei charmanten Comic-Helden.

Los geht es am Freitag, 25. Oktober, in der Niederlassung in Mußbach. In Deidesheim wird der Weltspartag am Montag, 28. Oktober, und in Wachenheim am Dienstag, 29. Oktober, gefeiert – jeweils von 13.30 bis 16 Uhr. Der Abschluss folgt am Donnerstag, 31. Oktober, von 13.30 bis 18 Uhr in der Niederlassung in Bad Dürkheim.

Die Kunden dürfen sich auf charmante Comic-Helden freuen: auf Micky und Minnie Maus. Kinder können sich mit den beiden fotografieren lassen und die Bilder gleich mitnehmen. Beim Gewinnspiel für alle locken Hauptgewinne wie Kino-Gutscheine sowie Tickets für die Boulderhalle oder den Kurpfalz-Park.

Kinder gewinnen am Glücksrad

Mit ein bisschen Glück gewinnen Kinder am Glücksrad ein Mau-Mau-Spiel, Buntstifte, ein Schreibset oder ein Memory-Spiel. Die Stimmung dürfte außerdem beim Gedanken an frisches Popcorn und bunte Zuckerwatte steigen. Beides wird angeboten.

Und wie es sich für einen Weltspartag gehört, geht es auch praktisch ums Sparen: Die Kleinen können in Bad Dürkheim ihr Münzgeld am Münzeinzahler direkt einzahlen. In den anderen Niederlassungen wird das Geld angenommen und an die Hauptkasse nach Bad Dürkheim geschickt. Dort wird es dann gezählt und auf ihren Konten gutgeschrieben.

Auszubildende organisieren den Weltspartag

Der Weltspartag bei der VR Bank Mittelhaardt liegt in diesem Jahr ganz in den Händen der Auszubildenden. Sie organisieren und gestalten die einzelnen Tage für die Kunden. Die jungen Bankmitarbeiter bezeichnen es als „eine großartige Möglichkeit“, um „Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig den Kunden eine Freude zu bereiten“. Die Auszubildenden möchten den Tag mit den Kunden nutzen, um das Bewusstsein für finanzielle Vorsorge zu stärken und zu zeigen, wie Sparen dabei hilft, Träume in die Wirklichkeit umzusetzen.

Für sie ist es „auch ein Tag, an dem wir das Vertrauen in die Bank als verlässlichen, regionalen Partner für die finanzielle Zukunft zum Ausdruck bringen wollen“.

Die VR Bank Mittelhaardt beschäftigt 116 Mitarbeiter. Neun von ihnen sind in der Ausbildung.