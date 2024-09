Der Weltladen in Bad Dürkheim beteiligt sich an der Fairen Woche. Vom 13. bis 27. September geht es um die Klimagerechtigkeit.

Die Faire Woche gibt es seit mehr als 20 Jahren. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto: „Fair. Und kein Grad mehr!“ Veranstaltet wird sie vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit Fairtrade Deutschland und dem Weltladen-Dachverband. Das Thema ist Klimagerechtigkeit. Der Weltladen Bad Dürkheim beteiligt sich mit Plakaten sowie einem Quiz zum Thema Feldsalat und Co. vor dem Laden. Laut Ankündigung liegt der Fokus auf denen, die heute jung sind, nicht zu den Verursachern des Klimawandels gehören, aber die Folgen miterleben müssen, insbesondere Produzenten in Ländern des globalen Südens. Fairtrade hat sich zum Ziel gesetzt, den Ressourcenverbrauch nachhaltig zu gestalten, etwa mit Maßnahmen für Kleinbauern und Handwerkern wie Beratung und Bereitstellung von klimaangepasstem Saatgut.