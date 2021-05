Am Donnerstag ist Weltbienentag. Der Wildbienen-Experte Ronald Burger, der aus Dürkheim stammt, klärt auf, wie man die nützlichen Tierchen am besten unterstützen kann, wieso man dafür seinen Garten nicht allzu gründlich aufräumen sollte und was Bienen zu Zombies mutieren lässt.

Viele denken, Biene ist gleich Biene. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Honig- und Wildbienen?

Vereinfacht lässt sich sagen: Wildbienen, sind die vielen Bienen, die in der Wildnis leben. Auch die Honigbiene war einmal eine Wildbiene, ist es jetzt aber definitiv nicht mehr. Sie wurde über die Zeit kultiviert und ist mittlerweile eher zum Nutztier geworden.

Und wer denkt, das Halten von Honigbienen trägt zur Artenvielfalt bei, liegt eigentlich auch falsch. In Deutschland gibt es immerhin 593 verschiedene Wildbienenarten, von denen mittlerweile gut 50 Prozent gefährdet sind. Eine davon ist übrigens die Hummel.

Außerdem leben Honigbienen in Völkern zusammen während die meisten Wildbienen Einzelgänger sind.

Bauen diese Arten dann auch die typischen Bienenstöcke?

Nicht alle. Die bereits erwähnten Hummeln zum Beispiel leben auch in Völkern zusammen, bauen gemeinsame Nester und kümmern sich um die Larven. Einzelne Wildbienen nisten dann eher in Stängeln, alten Schneckenhäusern oder graben ihre Nester in den Boden unter Bäumen. Dort legt eine Biene circa 30 Brutzellen plus Nektar ab, verschließt alles und lässt die Larven dann in Ruhe.

Übrigens gehen nur ungefähr zehn Prozent der Bienen in die sogenannten „Bienenhotels“, die viele Menschen in ihre Gärten aufstellen. Die sind zwar pädagogisch wertvoll und man lernt einiges über die Tiere. Aber mit anderen Dingen im Garten macht man die Bienen dann doch glücklicher.

Mit was zum Beispiel?

Verschiedene Blumen, Gemüse und Kräuter auf kleinem Raum pflanzen und damit den Tieren viel Struktur bieten. Schließlich müssen sie Futter sowie Baustoff für ihr Nest sammeln und einen geeignet Bauplatz dafür finden.

Deshalb sollte man den Bienen nicht nur Nahrungsquellen, sondern auch Bauplätze anbieten. Das können alte Obstbäume sein, ein alter Baumstamm, den man liegen lässt, oder einfach lückig bewachsene Bodenstellen unter Bäumen.

Generell gilt: Die Putzwut im Garten darf ruhig gering bleiben. Wer eine Wiese besitzt, sollte am besten auch nicht alles auf einmal mähen. Das nimmt den Bienen ihre Nahrungsquellen und vertreibt sie. Viele Wildbienen bleiben bis ins kommende Jahr. Deshalb sollten auch Rückschnitte nicht allzu großzügig vorgenommen werden, um nicht alle Strukturen für Nistplätze zu zerstören.

Und welche Pflanzen mögen Bienen am liebsten?

Das lässt sich pauschal gar nicht sagen. Denn nicht jede Biene kann auch alle Pollen fressen. Da gibt es Unverträglichkeiten. Außer vielleicht die Honigbiene. Die ist ein Generalist. Sie kann zwar alles, aber nichts wirklich gut (lacht).

Wichtig wäre, keine gefüllten Blüten zu nehmen, weil die keinen Nektar haben. Besonders gut sind alle Arten von Kräutern und Gemüsepflanzen wie Thymian, Salbei oder Lavendel. Ein typischer Bauern- und abwechslungsreicher Nutzgarten eben.

Am besten ist es auch, die Pflanzen selbst auszusäen statt sie in Gärtnereien oder dem Supermarkt zu kaufen. Dort wird nämlich viel mit Pestiziden gearbeitet. Diese machen die Pflanzen über eine längere Zeit giftig für Schädlinge – aber auch für Bienen. Die Pollen töten die Bienen nicht, machen sie aber zu „Zombies“. Sie können nicht mehr fliegen oder drehen sich im Kreis. Am Ende sterben sie dann an Reizüberflutung.

Wie lässt sich dieses Schicksal vermeiden?

Wie gesagt: selbst aussähen und naturnah pflanzen. Man kann zum Beispiel beim Spaziergang Samen sammeln von Pflanzen, die man am Wegrand findet. Das hat den Vorteil, dass diese Pflanzen pestizidfrei und sogar an die Region angepasst sind. Das fördert die genetische Vielfalt. Aber bitte nicht übertreiben beim sammeln – es sollte alles im kleinen Rahmen bleiben.