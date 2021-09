Woran erkenne ich erste Anzeichen einer Demenzerkrankung? Wie kann ich den Verdacht ansprechen? Welche Unterstützungsangebote gibt es?

Diese und weitere Fragen werden anlässlich des Welt-Alzheimertags am Dienstag, 21. September, beantwortet. Unter dem Motto „Demenz – genauer hinsehen!“ starten Sigrid Göttlicher, Chefärztin der Geriatrie am Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim, und Martin Franke vom Dürkheimer Pflegestützpunkt eine Telefonaktion. Die Experten vom Demenznetzwerk Bad Dürkheim bieten am Aktionstag Hilfe und Beratung. „Ein besonderer Schwerpunkt unserer Abteilung liegt in der Behandlung von Menschen mit Demenz, die akut erkrankt sind. Durch speziell ausgebildete Pflegekräfte sowie extra geschulte Physio- und Ergotherapeuten richten wir die Therapie besonders auf die Bedürfnisse dieser Patienten aus“, sagt Göttlicher. „Mit unserer Telefonaktion möchten wir Personen, die sich um von Demenz betroffene Angehörige kümmern, die Möglichkeit bieten, sich ausführlich mit einer Fachkraft über ihre Sorgen zu unterhalten“, ergänzt Martin Franke.

Von 14 bis 16 Uhr ist Göttlicher unter Telefon 06322 6076246 erreichbar, von 16 bis 18 Uhr Martin Franke unter 06322 9108865.