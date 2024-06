Das politische Erdbeben in Mainz war am Mittwoch bis in die Kurstadt zu spüren. Dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer sich dazu entschlossen hat, ihr Amt an Alexander Schweitzer abzugeben, hat viele überrascht. Welche Spuren hat sie in der Region hinterlassen und wie wird ihr Nachfolger eingeschätzt?

Ob zur Wurstmarkt-Eröffnung, der Verleihung des Goldenen Winzers oder zum Spatenstich für die Therme: Malu Dreyer