Torsten Bechtel (CDU) hat 2025 zusätzlich zu seinem Gehalt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wachenheim 2280 Euro für verschiedene Ehrenämter bekommen.

Das teilte René Breier (SPD), Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde, dem Verbandsgemeinderat mit. Geld, das Bechtel für Tätigkeiten erhalten hat, die in Zusammenhang mit seinem Amt als Verbandsbürgermeister stehen, musste er direkt an die Verbandsgemeinde überweisen. Das betrifft das Sitzungsgeld in Höhe von 180 Euro für die Verbandsausschussversammlung der Friedelsheimer Gruppe. Der Großteil der offengelegten Nebeneinkünfte des Verbandsbürgermeisters in Höhe von 1900 Euro entfiel im vergangenen Jahr auf Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit im Kreistag und dessen verschiedenen Ausschüssen. Hinzu kommt die Aufwandsentschädigung in ungenannter Höhe für sein Ehrenamt als Wachenheimer Stadtbürgermeister.