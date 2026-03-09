Mit dem Krieg gegen den Iran sind die Preise an der Tankstelle sprunghaft gestiegen. Drohen Stadtwerke-Kunden Steigerungen bei Strom und Gas?

Die Nachrichten aus dem Nahen und Mittleren Osten verheißen nichts Gutes: Die Region hat eine zentrale Bedeutung für die Förderung von Öl und Gas. Schon kurz nach Beginn des Kriegs stiegen die Preise von Benzin und Diesel an der Tankstelle über die Zwei-Euro-Marke. „Ein Konflikt wie jetzt in Iran wirkt sich an der Tankstelle schneller aus als beim Gaspreis“, erklärt Peter Kistenmacher, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Dürkheim. Dennoch: Auch Gas und Strom sind teurer geworden. „Den bislang höchsten Anstieg der Gaspreise an der Börse gab es am Mittwoch, 4. März: Da lagen die Preise um 70 Prozent über dem Vorkriegsniveau. Danach sind sie wieder etwas zurückgegangen“, berichtet Dieter Panzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Wachenheim. Auffällig sei die Entwicklung des Strompreises am sogenannten Spotmarkt, an dem sich die Lieferanten kurzfristig eindecken: Dieser habe sich nach Kriegsbeginn verdoppelt. An der Terminbörse, an der langfristige Käufe abgewickelt werden, habe der Anstieg nur zehn Prozent betragen. „Kunden, die auf superdynamische Tarife schwören, haben jetzt ein Problem“, sagt Dieter Panzer.

Wie die Bad Dürkheimer Stadtwerke so setzen auch die Wachenheimer Werke beim Einkauf von Strom und Gas auf die sogenannte langfristige Beschaffung. Das ist auch der Grund, warum sich der Krieg am Persischen Golf nicht auf die Strom- und Gaspreise der Stadtwerke auswirkt – vorerst zumindest nicht. „Für 2026 haben wir alles eingekauft“, sagt Peter Kistenmacher. Für 2027 und 2028 stehe man nicht unter Zugzwang, zu den jetzigen Konditionen beschaffen zu müssen. „Wir haben einen Spielraum, den können wir nutzen.“ Allerdings sei dieser nicht unendlich, zumal im Sommer auch die Gasspeicher in Deutschland wieder befüllt werden müssen. „Es ist nicht so, dass die Gaspreise im Sommer zurückgehen, weil es keine Nachfrage gibt.“

Auch sein Kollege Dieter Panzer sieht derzeit keinen Handlungsbedarf, an der Preisschraube zu drehen: „Wir haben für 2026 den größten Teil unseres Bedarfs bereits fixiert. Aktuell gehe ich nicht davon aus, dass wir an den Preisen etwas machen müssen.“ Noch donnerstags vor dem Angriff der USA und Israel habe er an der Börse Strom eingekauft. Hinzu komme, dass es jetzt Richtung Sommer gehe und die Kunden entsprechend weniger Gas verbrauchten. Er kalkuliere so, dass er den Spotmarkt-Anteil beim Einkauf möglichst gering halte, um Schwankungen auszugleichen: „Wir versuchen, für unsere Kunden den bestmöglichen Preis rauszuholen.“

Im Vergleich zum Anstieg der Preise nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine 2022 sei der Anstieg derzeit noch moderat, erklärt Peter Kistenmacher. Damals sei der Gaspreis teilweise um mehrere Hundert Prozent in die Höhe geschossen. Wie sich die Kosten für Energie entwickeln, sei aber offen: „Es kann sein, dass ein Preis, der uns jetzt hoch erscheint, rückblickend noch günstig war.“