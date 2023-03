In Bad Dürkheim sowie den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim hat der Sturm am Freitag die Stromversorgung nicht beeinträchtigt. In einigen Orten habe es einige Male „kurz geflackert“. In Dürkheim sei bei einer Fußballübertragung „kurz der Bildschirm schwarz gewesen, das war alles“, berichtet Dürkheims Wehrleiter Karlheinz Bayer. Weil die Integrierte Leitstelle in Ludwigshafen wegen des dortigen Stromausfalls Probleme mit der Alarmierung gehabt habe, sei die Zentrale in Bad Dürkheim am Freitagabend besetzt gewesen. Notrufe wären zur Zentrale durchgegeben und dann von dort aus alarmiert worden. Wegen des Sturms sei im Gewerbegebiet Bruch „ein Bäumchen umgestürzt, das von der Feuerwehr entfernt wurde, das war alles“, so Bayer.

Auch in Freinsheim musste wegen des Sturms lediglich am Samstag ein größerer Ast beseitigt werden, berichtet VG-Wehr-Sprecher Bodo Wenngatz. In Ellerstadt habe am Freitag um 19.57 Uhr ein Rauchmelder Alarm gemeldet, berichtet der stellvertretende Ellerstadter Wehrführer, Benjamin Odening. Die Ursache sei vermutlich Stromausfall gewesen. Sieben Feuerwehrleute hätten bei einer Überprüfung keine Anzeichen eines Brandes festgestellt.