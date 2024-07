Weil die Stadtführung „ Dürkheimer Frauengeschichte(n)“ eine so große Resonanz hervorgerufen hat, wird es einen weiteren Termin am Donnerstag, 11. Juli, 18.30 Uhr, geben. Die Führung ist ein gemeinsames Angebot der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Bad Dürkheim, Christina Koterba-Göbel, und Britta Hallmann-Preuß, Leiterin des Stadtmuseums.

Sie spazieren mit den Teilnehmenden unter dem Motto „Auf den Spuren der weiblichen Seite Bad Dürkheims“ von der Dürkheimer Innenstadt bis zur Michaeliskapelle. Unterwegs berichtet Hallmann-Preuß allerlei Wissenswertes über bekannte und weniger bekannte Frauen aus Bad Dürkheim. Treffpunkt für die Führung ist das Dürkheimer Haus, Kaiserslauterer Straße 1. Zum Abschluss gibt es auf der Mandelterrasse auch bei dieser Führung ein Glas Sekt. „Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an alle Interessierten, nicht nur an Frauen“, betont Koterba-Göbel. Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung per E-Mail wird allerdings gebeten: gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de.