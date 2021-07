Das Impfzentrum Bad Dürkheim startet zwei weitere Sonderimpfaktionen: Am Donnerstag, 29. Juli, zwischen 8 und 15 Uhr und am Freitag, 30. Juli, zwischen 13 und 20 Uhr, können sich alle ab 18 Jahren ohne Termin in der Salierhalle mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen. Möglich sind sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen. Wie bereits bei der ersten Impfaktion sollen wieder gut 350 Dosen des Impfstoffes pro Aktion zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bei großem Andrang können Wartezeiten entstehen. Mitzubringen ist der Ausweis, wenn vorhanden der Impfpass und idealerweise die Krankenkassenkarte. Für Erstgeimpfte findet die Zweitimpfung fünf Wochen später an gleicher Stelle statt. Bei der ersten Impfaktion am vergangenen Donnerstag hatten sich insgesamt 204 Menschen im Alter von 18 bis 73 impfen lassen. 100 davon allein bis 9 Uhr morgens. Wegen des großen Andrangs habe das Zentrum eine halbe Stunde früher mit den Impfungen begonnen. Damit diesmal auch Berufstätige nach Feierabend das Angebot nutzen können, haben die Verantwortlichen die Aktion freitags in die Nachmittags- und Abendstunden gelegt.