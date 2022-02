Am Mittwoch wird die zum Wurstmarktplatz hin gelegene Bodenplatte für den Neubau der Therme am Salinarium hergestellt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Sie weist darauf hin, dass die nötigen Betonierungs- sowie anschließende Glättungsarbeiten „in einem Guss“ ausgeführt werden müssten. Daher sei es – je nach Witterung – möglich, dass die Arbeiten bis weit in die Nacht hinein dauerten. Die ausführende Baufirma habe eine Genehmigung erhalten und zugesagt, die Arbeiten so zügig wie möglich durchzuführen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis. Die große Bodenplatte für den Neubau wurde erst kürzlich weitgehend fertiggestellt. „Es folgen dann nur noch kleinere höher liegende Bodenplattenbereiche“, so der stellvertretende Bauamtsleiter Steffen Wietschorke.